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Android telefon kullanıcısıysanız ve telefonunuz ile Windows bilgisayarınız arasında dosya aktarmanız gerekiyorsa ve önce akıllı telefonun sürücülerini indirmeli ve yazılımını bilgisayarınıza yüklemelisiniz. İşte bu yazıda Samsung Note 10 USB sürücüsü indirme linkine ve kurulum adımlarına yer veriyoruz.

Samsung Galaxy Note 10 USB Sürücüleri Nasıl İndirilir?

İki tür Samsung Note 10 USB sürücü dosyası vardır: Bunlardan biri telefonunuz ile Windows bilgisayarınız arasında dosya aktarımı, diğeri ise akıllı telefonunuzu bilgisayar ile flaşlamak içindir.

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Uyarı: Samsung ADB sürücüsü tüm Samsung telefonlarla uyumludur

Samsung Note 10 ADB Sürücüsünü Bilgisayara Kurma

1- Sürücüyü indirin ve dosyayı masaüstünüzden açın.

2- Sonra Aygıt Yöneticisi'ni açın

3- Eylem üzerine tıklayın ve eski donanımı eklemek için tıklayın

4- İleri'ye tıklayın

5- Listeden (Gelişmiş) "manuel olarak seçtiğim donanımı" kurmayı seçip İleri'ye tıklayın.

6- Tüm cihazları göster'i seçin ve İleri'ye tıklayın.

7- "Diski var" üzerine dokunun.

8- Gözat'ı seçin

9- Samsung USB sürücü dosyasını seçin ve aç düğmesine tıklayın.

10- Android ADB arayüzünü seçin ve İleri'ye tıklayın.

11- Yeni donanımınızı kurmaya başlamak için İleri'ye tıklayın.

12- Bitir'i tıklayın

Samsung USB Sürücüsünü Bilgisayara Kurma

1- Sürücüyü indirin ve masaüstünüze çıkartın

2- Samsung USB Driver V1.5.61'i açın ve İleri'ye tıklayın.

3- İstediğiniz dili ve ülkenizi seçin ve İleri'ye tıklayın.

4- Yükle'ye tıklayın

5- Bitir'i tıklayın

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