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Google Asistan ses kayıtlarını Home akıllı hoparlörlerinden nasıl silebileceğinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Google Home ürün paketi Android akıllı telefonların ses kontrol özelliklerinden bazılarını destekler. Bunlar Google Asistanı ile gelir. Bununla beraber konuşmalarınız Home hoparlöre kaydediliyor. Gizliliğiniz için bunları silmek isteyebilirsiniz.

Google Asistan Ses Kayıtlarını Home Hoparlörden Silmek

İlk adım Android veya iOS cihazınızda Google Assistant uygulamasını başlatmaktır. Henüz yüklenmediyse mağazadan indirin. Yalnızca Google Home uygulamasının kurulu olması durumunda yine asistan uygulamasını Google Play'den veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra (gerekirse), ses kayıtlarını silmek istediğiniz Google Hesabı ile oturum açın.

Şimdi, Google Asistan ses kayıtlarını Google Home hoparlöründen silme adımlarına geçelim:

Adım 1 – Android işletim sistemi cihazınızda ayarları açın.

Adım 2 – Ekranı aşağı doğru kaydırın ve Hesaplar üzerine dokunun.

Adım 3 – Şimdi Google hesabınıza dokunun.

Adım 4 – Veri ve kişiselleştirme üzerine dokunun ve ardından Ses ve ses aktivitesi öğesini seçin.

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Adım 5 – Etkinliği Yönet öğesine dokunun, ardından sağ üst taraftaki üç noktalı simgeyi seçin.

Adım 6 – Kayıtları Google Home hoparlörden silmek için Etkinliği sil öğesine dokunun.

Burada silmek istediğiniz tarih aralığını seçebilirsiniz. Seçenekler arasında bugün, dün, son 7 gün, son 30 gün ve tüm zamanlar bulunur. Seçiminizi daha kesin yapmak isterseniz, belirli bir tarihten sonra veya daha önceki kayıtları da silebilirsiniz.

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