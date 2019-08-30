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Samsung Galaxy Note 10 ile artık yeni duvar kağıtlarına sahibiz. Tüm yeni Galaxy Note 10 duvar kağıtları basitlik etrafında şekilleniyor ve Galaxy S10'un aksine, ortadaki boşlukları gizlemek için daha karanlık bir alana sahip değiller. Her zaman olduğu gibi, yeni bir telefonun kendi benzersiz duvar kağıtlarını indirmek gelenek haline gelmiştir. Galaxy Note 10 wallpaper'larını kolayca cihazınıza indirip yükleyebilirsiniz..

Resmi Galaxy Note 10 Duvar Kağıtlarını İndirin

Samsung Galaxy Note 10'un iki çeşidi de yani Standard ve Plus versiyon, aynı duvar kağıtları ile geliyor. Bu duvar kağıtlarının çoğu, değişik renklerde eşsiz kabarcık desenlerine sahiptir. Ayrıca, tüm bu arka planlar 3040 × 3040 kare çözünürlükte gelir, bu da kaydırma efekti ve büyük yüksek çözünürlüklü ekranlar için mükemmeldir.

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İndir: Samsung-Galaxy-Note10-Wallpaper.zip

Dosya boyutu: 41.5 MB

Toplamda 9 duvar kağıdı yer alıyor ve aşağıda bir önizlemesini görebilirsiniz. ZIP dosyasını RAR uygulaması ile açabilirsiniz. Play Store'da çeşitli RAR uygulaması var.

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