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Resmi Galaxy Note 10 telefon zil sesleri şimdi indirilebilir. Bunları doğrudan Android cihazlarınıza veya PC'nize indirebilirsiniz. Cihazlar bazı eğlenceli seçeneklerle geliyor. Bunları kendi zil sesiniz yapın. İşte adımlar.

Resmi Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ Zil Seslerini İndirin

Samsung'un her amiral gemisi ile yeni zil sesleri biraz güncelleniyor. Kore teknoloji devi her zaman zil seslerinin tonunu biraz değiştirir. Zil seslerinin kalanı aynı olur ve UI ve Bildirim sesleri de böyledir. İşte zil seslerini indirme ve yükleme adımları.

Note 10 zil sesleri koleksiyonu şunları içerir:

26 Zil sesleri

22 Bildirim Sesleri

53 UI Sesleri

4 S-Kalem Sesleri

Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10 Plus Zil Sesleri Nasıl Uygulanır?

Adım 1 – Galaxy-Note-10-Ringtones.zip dosyasını indirin. Tercihen, bu dosyayı doğrudan telefonunuza, yeni zil seslerini uygulamak istediğiniz yere indirin, aksi takdirde bilgisayarınızdan aktarmak zorunda kalırsınız.

Adım 2 – Dosyaları açmanıza izin veren ücretsiz RAR istemcisini indirin ve yükleyin. Bunun için Google Play Store'da mevcut en iyi uygulama olarak RAR'ı bulduk.

Adım 3 – 1. adımda indirdiğiniz dosyaya RAR uygulaması içinden göz atın.

Adım 4 – Yanındaki onay kutusunu işaretleyerek dosyayı seçin ve ardından dosyayı çıkarmak için yukarı oku gösteren sağ üstteki simgeye dokunun.

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Adım 5 – Şimdi, Gözat'a tıklayın. Buradan, cihazınızın kök klasörüne gidin – DCIM / Kamera klasörünün bulunduğu üst düzey dizin listesi – ve Zil sesleri adlı bir klasör bulun. Orada değilse kendiniz oluşturabilirsiniz.

Adım 6 – Ayıklamak için OK tuşuna basın.

Adım 7 – Uygulamayı kapatın ve cihazınızın Ayarlar'ını açın.

Adım 8 – Sesler'e gidin ve oradan Zil sesleri'ni seçin.

Adım 9 – Şimdi, tüm yeni zil seslerinin belirdiğini görebilmelisiniz. Bildirim seslerini uygulamak için Sesler menüsüne geri dönün ve Bildirim sesleri öğesini seçin.

Bu kadar! Artık tüm yeni Galaxy Note 10/10 + zil seslerini akıllı telefonunuza uygulayabilirsiniz.

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