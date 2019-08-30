REKLAMLAR



Çoğu akıllı telefonda olduğu gibi, Xiaomi Mi 9 ile ekran görüntüsünü yakalamanın çok sayıda yolu var. Bir şeyi paylaşmak veya sadece telefonunuzun ekranındaki bilgileri kaydetmek istiyorsanız, Xiaomi Mi 9 ekran görüntüsü alma adımlarına yer verdik.

Xiaomi Mi 9'da Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Xiaomi Mi 9 ekran görüntüsü yöntemi #1 – Donanım düğmeleri

Bu, her yeni Android akıllı telefonunda ekran görüntüsünü almanın evrensel yoludur.

REKLAMLAR



Yakalamak istediğiniz bilgilerin ekranda doğru şekilde hizalandığından emin olun.

Sesi azaltma ve güç düğmelerine aynı anda basılı tutun. Bu işlem bir saniyeden fazla sürmemelidir, ancak kamera deklanşör sesini duyana veya bir ekran yakalama animasyonunu görene kadar düğmeleri basılı tutun.

Ekran görüntüsünün bir önizlemesi, birkaç saniye boyunca ekranın üst köşesinde görünecektir. Bu önizlemeye dokunmak, kayan bir ekran görüntüsünü yakalama, yakalanan görüntüyü düzenleme veya paylaşma gibi ek işlevlerden yararlanmanıza olanak sağlar.

Xiaomi Mi 9 ekran görüntüsü yöntemi #2 – Ekran görüntüsü kısayolu

Xiaomi, kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiş bir ekran görüntüsü kısayolu ekleyerek akıllı telefonlarında ekran görüntüsü almayı çok kolaylaştırdı.

Hızlı Ayarlar menüsünü açmak için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Ekran görüntüsü simgesine dokunun.

Ekran görüntüsünün bir önizlemesi, birkaç saniye boyunca ekranın üst köşesinde görünecektir. Bu önizlemeye dokunmak, kayan bir ekran görüntüsünü yakalama, yakalanan görüntüyü düzenleme veya paylaşma gibi ek işlevleri kullanmanıza olanak sağlar.

Xiaomi Mi 9 ekran görüntüsü yöntemi #3 – Düğme ve hareket kısayolları

Xiaomi, ekran görüntüsü almanın bir yolu olarak üç parmakla kaydırma hareketi sunuyor.

REKLAMLAR



Bu ayarı etkinleştirmek için, Ayarlar -> Düğme ve hareket kısayolları -> Ekran görüntüsü al'a gidin. Üç parmakla kaydırma hareketi (ekranın üstünden aşağı kaydırarak) varsayılan olarak etkindir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum