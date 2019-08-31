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Şu an itibariyle, bu son Samsung modelinde pek fazla yok. Ancak bazı kullanıcılar Note 10 Plus cihazlarında aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Aşırı ısınma bataryanın hızlı boşalması, cihazın donması, otomatik yeniden başlatma gibi birçok sorunu yol açabilir.

Galaxy Note 10 Plus Aşırı Isınma Sorunu Nasıl Çözülür?

Önbellek Verilerini Temizleyin

İşte, Samsung Galaxy Note10+ cihazınızda önbellek verilerini nasıl temizleyebileceğiniz:

Ayarları açın.

Depolama seçeneğini seçin.

Dahili depolama bölümünün altında, "Önbellek Verileri" üzerine dokunun.

Bir kere dokunduğunuzda, "Önbellek verilerini silmek istiyor musunuz?" diye soracaktır.

Evet seçeneğini seçin ve isteği işlemek için birkaç saniye bekleyin.

Şimdi önbelleği temizlediniz ancak etkisini hemen göremeyebilirsiniz. Önbelleği temizledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Aşırı ısınma sorunu, uygulamalar tarafından yüksek depolama tüketiminden kaynaklanıyorsa, o zaman düzeltilecektir.

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Uygulama Tercihlerini Sıfırlayın

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulama Yönetimi üzerine dokunun.

Sağ üstteki Diğer ayarlar üzerine dokunun (üç nokta simgesi).

Uygulama tercihlerini sıfırla'yı seçin.

Tamamlandıktan sonra, Note10 + cihazınızı yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.

Not: Uygulama sıfırlama işlevi, bir uygulama veya oyunun tüm verilerini siler ve tüm kayıtlı dosyalarını kaybedersiniz.

Güvenli Modda Başlatma

Samsung Galaxy Note10 + cihazınızı Güvenli Modda şu şekilde yeniden başlatabilirsiniz:

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Cihazı kapatın.

Güç tuşunu basılı tutun.

SAMSUNG ekranda göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Ekranın sol alt köşesinde Güvenli mod göründüğünde, Ses azaltma tuşunu bırakın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

FRP kilit sorununu önlemek için kişisel verilerinizin bir yedeğini alın ve Google hesabınızı kaldırın.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Verilen seçeneklerden Fabrika verilerine sıfırlamayı seçin.

Bilgileri okuyun ve devam etmek için Sıfırla'ya dokunun.

İşlemi onaylamak için Tümünü Sil'e dokunun.

Note10+ Plus'ı kurtarma menüsünden sıfırlama:

Cihazı kapat.

Sesi Aç düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Kurtarma ekranı menüsü şimdi görünecektir. Bunu gördüğünüzde, düğmeleri serbest bırakın.

'Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla' seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi Azalt düğmesini kullanın.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet" i vurgulamak için Ses Kısma düğmesini kullanın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini onaylamak için Güç düğmesine basın.

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