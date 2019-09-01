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Samsung Galaxy S10'da bulanık fotoğraf sorununu ele alalım. Yazımızda bu problemin muhtemel çözümlerine yer verdik. Umarız içlerinden biri işinize yaramış olur.

Galaxy S10'da Bulanık Fotoğraf Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Fotoğraf Çözünürlüğünü Kontrol Edin

Kamera ayarlarında resim çözünürlüğünüz düşmüş olabilir. Bu, resmin her yönüyle kalitesini kötüleştirebilir, bu nedenle çözünürlüğün mevcut en düşük seviyeye ayarlanmadığından emin olun. Kamera ayarlarına gidin ve "Çözünürlük" düğmesine basın. Mevcut çözünürlüğünüzü onaylayın ve isterseniz artırın.

Güncellemeleri Kontrol Edin

Her Android cihaz sık güncellemeler alır, ancak yalnızca işletim sistemi bazlı olmaz. Uygulama geliştiricileri şu anda her zamankinden daha sık güncelleme yayımlıyor. Bu nedenle, mevcut uygulama güncellemeleri olup olmadığını onaylamak için Play Store'a (ya da Galaxy Apps Store'a) gidin. Sorun, kameranızın güncellenmesini gerektiriyor olabilir.

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Ayrıca, işletim sisteminizde güncellemenin beklemede olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir bildirim almadıysanız, kendiniz aramayı deneyin:

Ayarları bulun.

"Telefon Hakkında" öğesini bulun.

"Yazılım güncelleme" yi seçin. Bu, mevcut güncellemeler olup olmadığını gösterir.

Bir güncelleme varsa, telefon size nasıl yükleneceğini söyleyecektir. Başlamak için "İndir" e tıklayın.

Önbelleği Temizleyin

Telefon uygulamaları zaman zaman yeni güncellemeler aldığından, bu durum hatalı bir telefon sistemi önbelleğine ve Kamera da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda sorunlara neden olabilir.

Erişim Ayarları.

"Uygulamalar" ı seçin.

Kamera uygulamasını bulun.

"Depolama" ya gidin

"Önbelleği Temizle" ye basın.

Bu sorunu hemen çözmezse, telefonunuzu yeniden başlatın.

Fabrika Ayarları

Her çözüm başarısız olmuşsa ve fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi son çarenizdir. Elbette ilk önce cihazı yedeklediğinizden emin olun.

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Telefonu kapatın.

Sesi Aç ve Bixby düğmelerini basılı tutun. Ardından Güç düğmesini basılı tutun.

Android logosu görünene kadar iki düğmenin de serbest bırakılmadığından emin olun.

"Sistem güncellemesi yükleniyor" mesajı görülürse doğru olanı yapıyorsunuzdur. "Verileri sil / Fabrika ayarlarına sıfırla" seçimini yapmak için Ses açma ve Ses kısma düğmesini kullanın.

Güç düğmesine basarak seçin.

Cihaz onaylamanızı ister. "Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" i vurgulayın ve seçmek için Güç düğmesine basın.

Bu yapıldığında, önceden seçilen "Sistemi şimdi yeniden başlat" görünür. Güç düğmesine basmak onu seçer ve cihazınızı yeniden başlatır.

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