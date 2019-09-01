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iOS'in sevilen özelliklerinden biri de uygulamaları kilitleme yeteneğidir. Bu özellik, çocuklarınızla paylaştığınız bir cihaza veya başkalarının evinizde veya iş yerinizde kullanabilecekleri bir cihaza sahipseniz özellikle kullanışlıdır.

iPad'de Uygulamanın Kullanım Süresini Belirleme

iPad'iniz bu özellikle uygulamalarınız için harcadığınız süreyi kısıtlayarak sizi oturumu kapatmaya zorlar. Uygulamalarınızı kilitlemenin en basit yollarından biri, uygulama kullanımını kısıtlamak için Ekran Süresi'ni kullanmaktır. Kullanımı mümkün olduğunca düşük tutar. Aşağıda adımlara yer verdik:

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Ayarları başlatın.

"Ekran Süresi" ne basın (sol menüdeki "Rahatsız Etme" in hemen altında).

Parolanız yoksa, dört basamaklı kodunuzu ayarlamak için "Ekran Süresi Parolasını Ayarla" ya basın.

"Uygulama Kısıtlamaları" na basın (bir ekran görünür, Ekran Süresi şifrenizi sorar).

Yanındaki düğmeyi yeşil renkli hale getirin.

"Limit Ekle" ye dokunun.

Kilitlemek istediğiniz uygulamalardan birini seçin. Telefon dışındaki her şeyi kilitlemeyi düşünüyorsanız, "Tüm Uygulamalar ve Kategoriler" i seçin. Gündüz saatine göre kişiselleştirmek de mümkündür. (örneğin, uygulamaların hafta boyunca kısıtlanması ancak hafta sonu açık olması gerekiyorsa.) Bundan sonra, "İleri" düğmesine dokunun.

Bir dakikalık bir limit seçin.

Sağ köşeden "Ekle" ye dokunun.

Engeli süre bitince kalkacak şekilde ayarlayın. Bu da yeşil renkte olmalıdır. Bu talimatları uyguladığınızda, tüm uygulamalar kilitlenir. Uygulamalarınızın kilidini açmak istiyorsanız, kilitli olmasını istediğiniz bir uygulamaya basın; iPad'iniz onu kullanmak isteyip istemediğinizi soracak.

"Evet" e dokunun ve şifrenizi yazın.

15 dakika boyunca, bir saatliğine veya gün boyunca açıp açmak istemediğiniz sorulur.

Kilidi devre dışı bırakmak için başka bir seçenek yukarıdaki talimatı tekrarlamak ve Ayarlar'dan kapatmaktır.

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