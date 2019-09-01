REKLAMLAR



OnePlus 6 ile ilgili en yaygın şikayetlerden biri WiFi'ın olması gerektiği gibi çalışmamasıdır. Bu rehber yazımızda OnePlus 6'nın WiFi problemini nasıl çözebileceğinizden bahsedeceğiz.

REKLAMLAR



OnePlus 6'da WiFi Sorunu Nasıl Düzeltilir?

İnterneti Kontrol Edin

Her şeyden önce, sorun akıllı telefonunuzda olabilir. PC'niz gibi diğer cihazların WiFi ile herhangi bir sorunu olmadığını onaylayın. WiFi çalışıyorsa modemi kapatıp tekrar açmanız yeterlidir. Bu size istediğiniz çözümü vermezse sorun yönlendiriciniz de olabilir.

Yönlendiriciyi Sıfırlayın

Yönlendiriciniz, WiFi erişiminiz iyi olsa bile bazen hatalı çalışabilir. Böyle bir durumda, fişini çekerek gücü kesin. Birkaç dakika bu şekilde kalmasına izin verin, ardından tekrar açın ve ağ kablosunu tekrar prize takın. OnePlus 6 WiFi sorunu genelde bu aşamada düzelir.

WiFi Ağını Unutun ve Tekrar Bağlanın

Cihazınızın ayarlarına girin ve "WiFi" seçeneğini seçin. Şu anda bağlı olduğunuz ağı seçin ve "Ağı Unut" seçeneğini seçin. Bağlantı kesilir kesilmez, tekrar bağlanmayı deneyin. Bu gibi durumlarda, şifrenizi bir kez daha girmeniz istenecektir.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Son olarak, ayarlara dönebilir ve "Sistem" i seçerek ardından "Sıfırla" ya girebilirsiniz. Buradan "Ağ Ayarları Sıfırla" yı seçin. Bunun ardından WiFi'nız gerektiği gibi çalışmaya başlayabilir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum