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Google Play Store, nadiren de olsa uygulama indirmenize izin vermeyebiliyor. Siz de "İndirme bekleniyor" mesajını görmeye devam ediyorsanız bu can sıkıcı sorunu nasıl çözeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

Play Store İndirme Bekleniyor Hatası Nasıl Çözülür?

Tarih ve saatin doğru olduğunu kontrol edin

Android telefon ayarlarına girin

Tarih ve saat

Otomatik tarih ve saat'i seçin (Şebeke tarafından sağlanan tarih ve saati kullanır).

Ayrıca, Otomatik zaman dilimi seçeneğini seçin.

Play Store Verilerini Temizleyin

Akıllı telefon ayarlarını girin

Uygulamalar > Tüm uygulamalar'a geçiş yapın

Google Play Store'u seçin

Veri sil üzerine basın

Şimdi tekrar deneyin.

Google Play Store Güncellemelerini Kaldırın

Yukarıda görülen çözümlere rağmen, uygulama bekleniyor hatası devam ediyorsa Google Play Store güncellemelerini kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için, verileri ve sonuç olarak önbelleği kaldırmanız gerekir.

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Android telefon ayarlarına gidin

Uygulamalar > Tüm uygulamalar'a geçiş yapın

Şimdi Google Play Store uygulamasını seçin

Güncellemeleri kaldır üzerine tıklayın

İndirme Yöneticisi ile İlgili Sorunlar

Akıllı telefon ayarları

Tüm yüklü uygulamalar ekranını getirin

İndirme Yöneticisi için sistem uygulamaları listesinde arama yapın

Devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirerek devam edin

Google Play Store İçin Yeni bir Google Hesabı Kullanın

Google Play Store'a bağlanmak için kullandığınız Google hesabını kaldırabileceğiniz ve yeni bir hesap kurabileceğiniz bu yeni yöntemi deneyebilirsiniz.

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Google Play Store'a erişin

Menünün sağ üst köşesindeki seçenekler simgesine basın

Google Play Store'da kullanılan e-postanın sağındaki oka basın.

Artık akıllı telefonunuzdaki tüm etkin Google hesaplarını görmelisiniz. Play Store'a erişmek için kullanmak istediğinizi seçin.

Şimdi uygulamaları indirmeyi deneyin ve "İndirme bekleniyor" mesajı görünecek mi kontrol edin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum