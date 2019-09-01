Google Play Store, nadiren de olsa uygulama indirmenize izin vermeyebiliyor. Siz de "İndirme bekleniyor" mesajını görmeye devam ediyorsanız bu can sıkıcı sorunu nasıl çözeceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.
Play Store İndirme Bekleniyor Hatası Nasıl Çözülür?
Tarih ve saatin doğru olduğunu kontrol edin
- Android telefon ayarlarına girin
- Tarih ve saat
- Otomatik tarih ve saat'i seçin (Şebeke tarafından sağlanan tarih ve saati kullanır).
- Ayrıca, Otomatik zaman dilimi seçeneğini seçin.
Play Store Verilerini Temizleyin
- Akıllı telefon ayarlarını girin
- Uygulamalar > Tüm uygulamalar'a geçiş yapın
- Google Play Store'u seçin
- Veri sil üzerine basın
- Şimdi tekrar deneyin.
Google Play Store Güncellemelerini Kaldırın
Yukarıda görülen çözümlere rağmen, uygulama bekleniyor hatası devam ediyorsa Google Play Store güncellemelerini kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için, verileri ve sonuç olarak önbelleği kaldırmanız gerekir.
- Android telefon ayarlarına gidin
- Uygulamalar > Tüm uygulamalar'a geçiş yapın
- Şimdi Google Play Store uygulamasını seçin
- Güncellemeleri kaldır üzerine tıklayın
İndirme Yöneticisi ile İlgili Sorunlar
- Akıllı telefon ayarları
- Tüm yüklü uygulamalar ekranını getirin
- İndirme Yöneticisi için sistem uygulamaları listesinde arama yapın
- Devre dışı bırakılmışsa, etkinleştirerek devam edin
Google Play Store İçin Yeni bir Google Hesabı Kullanın
Google Play Store'a bağlanmak için kullandığınız Google hesabını kaldırabileceğiniz ve yeni bir hesap kurabileceğiniz bu yeni yöntemi deneyebilirsiniz.
- Google Play Store'a erişin
- Menünün sağ üst köşesindeki seçenekler simgesine basın
- Google Play Store'da kullanılan e-postanın sağındaki oka basın.
- Artık akıllı telefonunuzdaki tüm etkin Google hesaplarını görmelisiniz. Play Store'a erişmek için kullanmak istediğinizi seçin.
- Şimdi uygulamaları indirmeyi deneyin ve "İndirme bekleniyor" mesajı görünecek mi kontrol edin.
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