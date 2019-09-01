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Bazı Samsung akıllı telefon sahipleri zaman zaman klavyelerinde sorun yaşıyor ve Samsung klavye durduruldu hatası alıyor. Neyse ki, bu yaygın Samsung klavye sorunu sadece birkaç adımda sorunsuz bir şekilde çözülebilir.

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Samsung Klavye Durduruldu Hatası Çözümü

Herhangi birine mesaj attığınız gibi Samsung klavye durduruldu mesajı alıyorsanız yapmanız gereken tek şey aşağıdadır:

Samsung akıllı telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin. Ana ekranınızın üst kısmından aşağı doğru kayabilir ve oradan "Ayarlar" ı seçebilirsiniz.

Aşağı kaydırın ve "Uygulamalar" a basın. İndirdiğiniz uygulamaların tam listesi Samsung telefonunuzda görünmeden önce bir süre basılı tutmanız gerekir.

Sağ üst köşedeki 3 dikey noktaya dokunun.

Bu yapıldığında, çeşitli seçeneklerle bir açılır menü görünecektir. Sistem Uygulamalarını Göster seçeneğine basın. Adından da anlaşılacağı gibi, telefonunuzda yerleşik olan sistem uygulamaları ortaya çıkar.

Tamamen aşağı kaydırın ve "Samsung Klavye" seçeneğine dokunun.

Ardından "Zorla Durdur" düğmesini kullanın. Ardından Devre Dışı bırak ve Etkinleştir deyin.

Samsung klavyenizi tekrar kullanmaya çalıştığınızda artık hata mesajı görmezsiniz.

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