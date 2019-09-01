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Xiaomi Mi Band 4 fiyat – kalite oranına bakarken akıllı bilekliklerde ölçü haline geldi. Asyalı üreticinin akıllı bilekliği çok sayıda özelliği sayesinde her gün beklentilerimizi aşmayı başarıyor. Xiaomi Mi Smart Band 4'e özel kadranlar bile kurabiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Band 4'ü Diğer Uygulamalarla Eşleştirmek

Ve, Xiaomi Mi Band 4'ün kendi sınıfındaki en iyi akıllı bant olduğunu düşünmek için birçok neden var. Şu anda fiyatı 200 TL'yi biraz geçiyor, kalp atış hızımızı, iyi uyku çekip çekmediğimizi, attığımız adımların sayısını ve daha bir özelliği bir arada sunuyor.

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Şu anda Mi Band 4'ü telefonumuza bağlayabilmemizi sağlayan Mi Fit uygulamasını kullanabiliyoruz. Peki ya Xiaomi Mi Band 4'ü başka bir harici uygulamaya bağlamak istersek? Bluetooth cihazı olarak görünmediğinden izin vermediğini düşünebilirsiniz. Hiçbir şey gerçeklikten uzak değildir.

Bu sayede Xiaomi Mi Band 4'ü diğer uygulamalara bağlayabilirsiniz

Tabii ki yine cihazınızda Mi Fit uygulamasının yüklü olması gerekir. Bu akıllı bileklikle cep telefonunuz arasındaki bağlantıdır, bu nedenle, Xiaomi Mi Band 4'ü diğer uyumlu uygulamalarla bağlayabilseniz de, öncelikle cihazı üreticinin resmi uygulaması ile yapılandırmalısınız.

Bu şekilde yapmanız gereken ilk şey Mi Fit'i açmaktır. Ardından, arabirimin sağ alt kısmında profil bölümünü bulacaksınız. Bu noktada, Visible seçeneğini bulana kadar aşağı gitmelisin. Elbette, standart olarak devre dışı bırakacaksınız. İzlenecek son adım bu seçeneğe erişmek ve visible mode'u etkinleştirmek olacak.

Şimdi, Xiaomi Mi Band 4'ü Mi Fit dışındaki diğer uyumlu uygulamalara da yükleyebilirsiniz. Elbette, bu işlevselliğin üreticinin bilekliğinin pil tüketimini önemli ölçüde arttırdığını unutmayın. Bu yüzden, evet diğer uygulamalarla kullanmak istemiyorsanız, bilekliğin firmanın resmi olanları dışındaki uygulamalara bağlamaktan kaçının.

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