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Benzer fiyatlarda ve hatta daha ucuz seviyelerde ürünler olduğunu göz önünde bulundurarak, Xiaomi Mi Band 4'ü en iyi akıllı bileklik yapan özelliklerin neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Size birkaç neden vereceğiz.

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Xiaomi Mi Band 4'ü En İyi Akıllı Bileklik Yapan Özellikler

Xiaomi Mi Band 4'ün Ekranı Fark Yaratıyor

Kuşkusuz, bu akıllı bandın en ilginç unsurlarından biri paneli oluyor. yani Xiaomi Mi Band 4'ün ekranı 0,95 inç boyutundadır ve AMOLED teknolojisi sayesinde gerçekten geniş bir renk yelpazesinin keyfini çıkarmamızı sağlar. Büyüklüğü adil ve sınırlıdır, mükemmel bir çözünürlük ve optimalden daha fazla görüntüleme kapasitesi sunar.

Ve sadece bu değil ıslak ellerle bile gerçekten iyi çalışan dokunsal bir sistemi var. Bu fiyat aralığında bulamayacağınız bir dizi avantajdan biri. Kadranlar özelleştirilebiliyor. Cihazda olmayanları bile yükleyebilirsiniz. Böylece benzersiz ve farklı bir akıllı bilekliğe sahip olursunuz.

30 Euro Fiyata Tüm Özellikler

Suya dayanıklılık en dikkat çeken şey. Üretici bu bilekli suyun altına girebileceğinizi iddia ediyor. Buna ek olarak, Mi Band 4'ü su sporları pratiği yapmak için kullanabilirsiniz, yazlar için ideal.

Öte yandan bir dizi gerçekten ilginç özellikler de var. Bataryadaki artış Xiaomi Mi Band 4'ü Band 3'den daha iyi yapıyor. Cihaza entegre edilen ve herhangi bir zamanda telefonumuzla olan bağlantınızı kaybetmeyeceğinizi garanti eden Bluetooth 5.0'ı da unutamayız.

Evet pazarda daha ekonomik çözümler bulabilirsiniz, ancak örnek olarak, titreşimleri ve adımları doğru şekilde ölçmek gibi güvenilirliği yüksek işlevleri var.

Xiaomi Mi Band 4 Oynatma ve Çağrı Kontrolüne Sahip

Son olarak, Xiaomi Mi Band 4 ile fiyat aralığında bulunan diğer rakipler arasındaki farkı belirleyen çok önemli bir ayrıntı var. Bileklik bize her daim hareket halinde olma imkanı veriyor. Bu şekilde örneğin Spotify'ı akıllı bilezik dokunmatik ekranını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Ve sadece bu da değil: çağrıları cevaplayabilirsiniz, telefona neredeyse ihtiyacınız bile olmaz. Bu fiyat aralığında şüphesiz en iyi çözüm.

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