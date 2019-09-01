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Önceki sürümlerde olduğu gibi, Xiaomi Mi Band 4, mükemmel avantajlara sahip ucuz bir bileklik olarak dikkat çekiyor. Evet, yeni sunulan Honor Band 5 ile rakip olmasına rağmen, taht hala Xiaomi'nin Mi Band 4'üne ait. Xiaomi Mi Band 4'ü Google Fit'e bağlayabilme adımlarına değinelim.

Xiaomi Mi Band 4'ü Google Fit'e Bağlamak

Xiaomi'nin yeni başarılı akıllı bilekliğinden en iyi şekilde faydalanmanız için en iyi püf noktalarından bazılarına yer veriyoruz. Şimdi sıra Mi Band 4 verilerini Google tarafından oluşturulan egzersiz uygulaması Google Fit'e senkronize etmeye geldi.

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Xiaomi Mi Band 4'ü Google Fit ile bağlarsanız tüm kayıtlı veriler otomatik olarak uygulama ile senkronize edilir. Her akıllı bileklik bu imkanı sunmuyor. Özellikle bu fiyat seviyesi göz önüne alındığında.

Xiaomi Mi Band 4 verilerinizi Google Fit ile senkronize edin

Asyalı üretici, birçok kullanıcının Google Fit'i düzenli olarak kullandığını ve verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasına izin vermekte tereddüt etmediğini dikkate almış görünüyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk adım Mi Fit uygulamasını açmak olacaktır. Arayüzün sağ alt kısmında Profil seçeneğini göreceğiz. Bu seçeneğin içine girdikten sonra, yalnızca Hesap ekle seçeneğini aramanız yeterli.

Bu sekmeyi açarak, Google Fit ve ayrıca Wechat'i bağlayabilme olanağımız olduğunu göreceğiz. Şimdi Google Fit Ekle'ye basmanız gerekecek. Birçok egzersiz bilgisinin yanı sıra artık adımlarınızı takip etmek kolaylaşacak. Akıllı bilekliği daha kullanışlı hale getiriyor.

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