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Android telefonda IP adresi alınamadı sorunu can sıkıcı olabilir. Yazımızda bunun çözüm adımlarına yer verdik. Sırasıyla uygulayarak sizin için işe yarayıp yaramadığını görebilirsiniz.

Android Telefonda IP Adresi Alınamadı Sorunu ve Çözümü

Cihazınızı yeniden başlatın

Bu işlem telefon önbelleğini, ayarları, hafızayı ve işletim sistemini geçici olarak temizler. Cihaz herhangi bir şekilde sorun yaşıyorsa, yeniden başlatın. Bu yöntemle kaç hatanın giderildiğini öğrendiğinizde sizi şaşırtacak. Cihazınızı yeniden başlatmanız ve WiFi'a yeniden bağlanmayı denemeniz yeterli.

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Yönlendiricinizi Yeniden Başlatın

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak size istediğiniz çözümü vermediyse, yönlendiricinizi yeniden başlatmak yardımcı olabilir. DHCP'yi yönettiği ettiği için, bunun yapılması akıllıca olacaktır. Modem ISP olsun ya da olmasın yeniden başlatmak her zaman yararlıdır.

Ağı Unutun

Cihazınızdaki bir ağa unut komutu verdiğiniz, onu yeniden arar ve yeniden doğrulayarak bağlanırsınız. Android cihazınızı IP adresini yeniden tahsis etmeye zorlamak istiyorsanız kullanışlıdır ve genelde yararlıdır.

Cihazınızda WiFi'yi etkinleştirin.

Ağ adı görünene kadar aşağı kaydırın.

Ağ adını basılı tutun.

"Unut" seçeneğini seçin.

Mobil ağları bir kez daha taramanız ve ağ şifrenizi girmeniz gerekecek. "IP adresi alınamadı" hatası muhtemelen geçmişte kalacak.

IP Adresi Aralığını Kontrol Edin

Normalde, bir modem ağınızın yönetimine verilen 100 adres IP adresi aralığına sahip olur. Bazıları bundan daha azına sahip olabilir ve kalabalık evlerde, bu sorunlara neden olabilir.

Modemin arayüzüne bilgisayarınızdaki tarayıcıdan giriş yapın.

IP adresi bilgilerinin yönetildiği sayfayı seçin. Genelde IP adresini çağrıştıran bir başlık kullanılır.

Maksimum IP adresi sayısında sınır varsa kaldırın.

Kullanıcı sayısı veya IP adresi sayısı kutusunda seçilebilir bir sayı olmalıdır. Bunu istediğiniz kadar genişletin ve değişikliğin kaydedildiğinden emin olun. Ardından Android cihazınızla tekrar deneyin.

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