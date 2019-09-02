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Google Chrome, Samsung Galaxy akıllı telefonunuzdaki güvenli uygulamalardan biridir. Ancak, diğer uygulamalarda olduğu gibi mükemmel değildir ve birçok insan zaman zaman bazı hatalarla karşılaşır. Bu makalede, "Chrome durduruldu" hatasını düzeltmek için doğru yöntemleri size sunacağız.

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Galaxy S10'da Chrome'un Çökmesi Sorunu

Chrome uygulamasını yeniden başlatın

Recent Apps tuşunu kullanarak uygulamayı kapatmak.

Samsung S10 ekranınızda Samsung S10'unuzdaki Son Uygulamalar yazılım tuşuna dokunun.

Son Uygulamalar ekranı görüntülendiğinde, Chrome uygulamasını bulmak için basitçe sağa veya sola kaydırın.

Chrome'u yukarı kaydırın ve kapatın. Bu, onu kapanmaya zorlar. Orada değilse, tüm uygulamaları yeniden başlatmak için Tümünü Kapat tuşuna basmanız yeterlidir.

Uygulama Bilgisi menüsünü kullanarak bir uygulamayı kapatmak:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Sistem uygulamalarını göster öğesine dokunun.

Diğer ayarlar simgesine dokunun

Uygulamaya dokunun

Zorla durdur'a dokunun.

Google Chrome'u güncelleyin

Bazı hatalar sadece Google Chrome'u güncelleyerek düzelebilir. Chrome'unuzu yakın zamanda güncellemediyseniz, Google Play Store'u kontrol edin. Google Chrome uygulamanızı güncellemek için dokunmanız yeterli. Hatanın nedeni, uygulamayı yapan geliştiriciler tarafından biliniyorsa, yeni bir güncelleme bunun için bir düzeltme içerebilir.

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