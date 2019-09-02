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Samsung'un Galaxy S10 telefonları ekranda çentiğe değil bir tür kesik alana sahipler. Bu da bildirim ışığını sorununu meydana getiriyor. S10 sahipleri artık kamera açıklığının üzerinde LED bildirim ışığı kullanabiliyorlar. Özellik Edge Lighting+ uygulamasını güncelledikten sonra açılıyor.

Samsung Galaxy S10'da Ön Kameraya Bildirim Işığı Eklemek

Ön kamera çerçevesini bildirim ışığı haline getirmek bu uygulamayla çok kolay. İşte adımlar:

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EdgeLighting+ uygulamasının en son sürümünü indirip yüklemeniz gerekir.

Uygulama indirilir ve mobil cihazınıza yüklenir yüklenmez, uygulama menünüzden Edge Lighting+ uygulamasını açın.

Ondan sonra, alt çubukta görünecek olan "Efekt"e basın.

Kaydırabileceğiniz birkaç kenar aydınlatma efekti göreceksiniz.

Bu efektlerin sonuna kadar gelin ve "Eclipse" adlı bir efekt görünür.

Böyle yaparak, efektin nasıl görüneceğinin bir önizlemesi size gösterilecektir.

Bu kenar aydınlatma efektinden yararlanmak için Bitti'yi seçin.

Ön Kamera LED Işığı İçin Holey Light

Holey'i Play Store'a indirip yükleyin.

Uygulamayı açın ve tüm uyarıları okuyun ve kurulum sihirbazına devam edin.

3 farklı animasyon stilinden birini seçebilirsiniz: Swirl – Blink – Unholy Light.

Tercih ettiğiniz animasyon stillerinden herhangi birine basın.

Animasyon, S10'un kamera açıklığının etrafında görülecek.

Efekti devre dışı bırakmak için, Holey Light işlevinin uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan toggle ile kapatıldığından emin olun.

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