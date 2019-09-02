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Twitter uygulamanız yeni Samsung Galaxy S10'unuzda çökmeye devam ediyorsa ve gerçekte ne yapacağınızı veya bu sorunu nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız, aşağıdaki kılavuzumuzu takip edin. Bu adımlarla Galaxy S10 cihazınızda Twitter çökme sorununuzu çözebileceksiniz.

Samsung Galaxy S10'da Twitter'ın Çökmesi Sorunu

Twitter uygulamasını kapanmaya zorlayın

Yöntem 1: Son Uygulamalar tuşunu kullanarak bir uygulamayı kapatmak:

Ana ekranınızdaki Son Uygulamalar düğmesine dokunun.

Son Uygulamalar ekranı görüntülendiğinde uygulamayı bulmak için basitçe sağa veya sola kaydırın.

Ardından, devam edin ve kapatılacak uygulamayı seçin, ardından Kapat veya Sonlandır seçeneğine dokunun. Bu, uygulamayı kapatmaya zorlamalıdır. Twitter orada yoksa tüm uygulamaları da yeniden başlatmak için Tüm uygulamaları kapat'a dokunmanız yeterlidir.

Yöntem 2: Uygulama Bilgisi menüsünü kullanarak bir uygulamayı kapatmak:

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Bir uygulamayı kapatmaya zorlamanın diğer bir yöntemi de uygulamanın ayarlarına girmektir. Yukarıdaki ilk yöntemle karşılaştırıldığında daha uzun bir yöntemdir, ancak aynı şekilde yararlıdır. Uygulamanın önbelleğini ve verilerini temizlemek gibi işlevleri var. İşte nasıl yapıldığı:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına gidin.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Diğer ayarlar simgesine dokunun.

Sistem uygulamalarını göster öğesine dokunun.

Uygulamayı bulun ve dokunun.

Durmaya Zorla'ya dokunun.

Twitter güncellemesini yükleyin

Bilinen hatalar, kısa bir süre içinde birçok kullanıcı tarafından düzenli olarak bildirilir; bu durum uygulama geliştiricinin uygulama üzerinde çalışmasını ve bunları düzeltmesini sağlar. Sonuç olarak güncelleme yayımlanır.

Uygulama güncellemelerini kontrol etmek için:

Play Store uygulamasını açın.

Diğer ayarlar simgesine dokunun.

Uygulamalarım ve oyunlarım'a dokunun.

Şimdi Tüm uygulamaları güncelle öğesine dokunun.

Twitter önbelleğini temizleyin

Önbelleği silmek, bir sorunu gidermek için kullanabileceğiniz etkili yollardan biridir. Eski veya geçici dosyalardan kaynaklanan küçük hataları düzeltmede çok etkilidir.

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Telefonunuzu açın ve Ana ekrana gidin.

Ardından Uygulamalar simgesine dokunun.

Ayarlar uygulamasına basın.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Sistem uygulamalarını göster'i seçin.

Uygun uygulamayı bulun ve dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Önbelleği Temizle tuşuna dokunun.

Telefonu yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.

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