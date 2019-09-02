Android Telefonda Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü

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Google, "Ağda Kayıtlı Değil" hatasının Android sorunu olmadığını söylemesine rağmen, bu hata şu anda en popüler Android cihazlarında bile görülüyor. Samsung Galaxy'lerde düzenli olarak meydana gelmektedir. Bu hata mesajı görülürse, servis sağlayıcınızın IMEI numaranızdan haberdar edilmediği anlamına gelir.

Telefonda Android Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü

Eski bir ürün yazılımı nedeniyle de görülebilir. Cihaza root yapıldığında görüldüğü rapor edilmiştir. Sorunu bu şekilde düzeltebilirsiniz:

Sim Kartınızı Yeniden Takın

SIM kartınızı yeniden takmak sorunu düzeltmede yardımcı olabilir. Sorun, yanlış bir SIM kart konumlandırmasıyla ilgili olabilir. Cihazınızı kapatın ve ardından SIM kartı çıkarın. Kısa bir süre bekleyin, kartı yeniden yerleştirin ve tekrar deneyin. Cihazınızı açın ve hata mesajının hala gösterilip gösterilmediğini onaylayın.

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Operatörü Elle Seçin

Cihazınız uygun sağlayıcıyı otomatik olarak seçemezse sorun olabilir. Bu durumda, manuel olarak seçmelisiniz. Ayarlar -> Kablosuz -> Ağlar bölümüne gidin. Mobil Ağlar'a basın ve ardından Ağlar Operatörleri'ne gidin. Telefonunuz mevcut şebekeleri aramaya başlayacaktır.

Cihazınızın yaklaşık 60 saniye çalışmasına izin verin. Kullanılabilir tüm şebekeleri listelediğinde, kendi şebekenizi seçin ve telefonun yeniden başlatılmasını sağlayın. Tekrar açıldığında, hala seçtiğiniz ağa bağlı olup olmadığını onaylayın. Aksi halde, tekrar deneyin, ancak telefonu bu kez yeniden başlatmayın.

Yazılım Güncellemesi

Telefonunuz hata vermeye başladığında güncellemeleri kontrol etmek her zaman önemlidir. "Ağda kayıtlı değil" sorunu farklı değil. Her şeyden önce, güncellemelerin boyutu büyük olabileceğinden, telefonunuzun bir kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar'a gidin ve Yazılım güncellemesi'ni seçin.

Şimdi, Güncelleştirmeleri manuel olarak indir seçeneğini seçin ve telefonunuzun en son sürümü indirmesini ve kurmasını sağlayın. İşlemin ne kadar hızlı olacağı Wi-Fi bağlantınıza bağlıdır. Yazılım yüklenir yüklenmez, cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır. Bu işlem bittiğinde, "ağda kayıtlı değil" ifadesinin hala görünüp görünmediğini onaylayın.

Yeni Bir SIM Kart Alın

Yukarıdaki düzeltmeler işe yaramazsa, arızalı bir SIM kartınız olabilir. Ne yazık ki, bu evinizden düzeltilemeyecek bir konudur. Operatörünüze gidin ve SIM kartın hala çalışıp çalışmadığını onaylamalarını isteyin. Size yeni bir tane verilir ve telefon numaranız aynı kalır.

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