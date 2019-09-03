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Samsung Galaxy A50 şarj olmuyor sorununu ele alıyoruz. A50 artık şarj olmuyor ve ekran sürekli siyah kalıyorsa endişe etmeyin ve aşağıdaki adımlara göz atın.

Samsung Galaxy A50 Şarj Olmuyor Sorunu

Orijinal kabloyu ve güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun

Öncelikle sorunun şarj olmayan bir telefonla ilgili olma ihtimalini ortadan kaldırmak en iyisidir. Orijinal olmayan bir kablo kullanıyorsanız A50'niz şarj olmuyor olabilir. Çalıştığını bildiğiniz başka kablo ve şarj cihazı varsa, bunları kullanmayı deneyin.

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Telefonunuzda hala az miktarda pil kaldıysa, algılanıp algılanıp algılanmadığını görmek için bir bilgisayara bağlamayı deneyin. Kablonun arızalı olup olmadığını belirlemenin bir yolu.

Telefonu şarj edin ve zorla yeniden başlatın

Galaxy A50 telefonunuz siyah ekranda kalıyor veya şarj cihazına bağlı olsa bile yanıt vermiyorsa, bellenimin çökmesi yaşıyor olabilirsiniz. Sistem çökmesi meydana gelmişse A50 şarj olmayabilir.

Bu nedenle, telefonun şarj cihazına cevap verip vermediğine bakılmaksızın, telefonu en az 10 dakika boyunca bağlı bırakın. Bundan sonra ve telefon hala bağlıyken, Zorunlu Yeniden Başlatmayı yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Sesi Azalt düğmesini basılı tutun ve henüz bırakmayın.

Ses düğmesini basılı tutarken, Güç tuşunu da basılı tutun.

Her iki tuşu 15 saniye boyunca veya Galaxy A50 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Telefon şimdi şarj olduğunu gösteriyorsa, sorun çözüldü demektir. Ancak, telefon hala şarj olmuyorsa, bir sonraki çözüme geçin.

Telefonunuzun şarj bağlantı noktasını kontrol edin

Yapmanız gereken bir sonraki şey Galaxy A50'nizin şarj portunu kontrol etmektir. İçerisinde bir şey de sıkışmış olabilir. Bakmak için bir el feneri kullanın. Type-C portu yeterince büyük ve içine kolayca döküntüler veya tozlar girebiliyor. Bağlantı noktasını temizlemek için antistatik bir fırça veya kuru bir diş fırçası kullanın. Telefon sorundan önce sıvıyla temas etmişse, bağlantı noktasına küçük bir kağıt mendil parçası yerleştirmeyi deneyin ve birkaç dakika bekletin. Nemi emer ve bundan sonra sorun çözülebilir.

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