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Galaxy A50'nizin açılmaması için iki genel neden var. Birincisi, sistemin açılmasını veya tekrar açılmasını önleyen arızalı donanımın bulunma olasılığıdır. Bu genellikle cihaz düşmeden sonra fiziksel olarak hasar gördüğünde veya suya veya sıvıya maruz kaldığında meydana gelir. Diğer sebep ise yazılımsaldır.

Samsung Galaxy A50 Açılmıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Soft restart yapın

Güç + Ses düğmelerini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Bakım Önyükleme Modu ekranının görünmesi için birkaç saniye bekleyin.

Bakım Önyükleme Modu ekranından Normal Önyükleme'yi seçin. Mevcut seçenekler arasında dolaşmak için ses seviyesi düğmelerini, seçmek için sol alt tuşu (ses seviyesi düğmelerinin altında) kullanabilirsiniz. Sıfırlama işleminin tamamlanması için 90 saniye bekleyin.

Güvenli moda önyükleme

Güç kapalı penceresi görünene kadar Güç düğmesini basılı tutun ve sonra bırakın.

Güvenli mod istemi görünene kadar Kapat'ı basılı tutun ve sonra bırakın.

Onaylamak için Güvenli mod'a dokunun.

İşlemin tamamlanması 30 saniye sürebilir.

Yeniden başlatmanın ardından, ana ekranın sol alt kısmında "Güvenli mod" belirir.

Sorun devam ederse, sorunlu uygulamayı belirlemek için eleme işlemini kullanın:

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Güvenli moda önyükleyin.

Üçüncü taraf bir uygulamanın sorunun sebebi olduğunu onayladıktan sonra, uygulamaları tek tek kaldırmaya başlayabilirsiniz. En son eklediklerinizle başlamanızı öneririz.

Bir uygulamayı kaldırdıktan sonra, telefonu normal moda yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.

Galaxy A50 Kurtarma Modunda nasıl başlatılır?

Cihazı kapatın. Bu önemli. Kapatamazsanız, hiçbir zaman Kurtarma Moduna ön yükleme yapamazsınız. Cihazı Güç düğmesi üzerinden düzenli olarak kapatamıyorsanız, telefonun pili bitene kadar bekleyin. Ardından, Kurtarma Moduna geçmeden önce telefonu 30 dakika şarj edin.

Ses Açma tuşunu ve güç tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Yeşil Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın ("Sistem güncellemesini yükleme", Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini göstermeden önce yaklaşık 30 – 60 saniye belirecektir).

Galaxy A50 nasıl indirme moduna alınır?

Cihazı kapatın. Bu önemli. Kapatamazsanız, hiçbir zaman Kurtarma Moduna ön yükleme yapamazsınız. Cihazı Güç düğmesi üzerinden düzenli olarak kapatamıyorsanız, telefonun pili bitene kadar bekleyin. Ardından, Kurtarma Moduna geçmeden önce telefonu 30 dakika şarj edin.

Ses Kısma tuşunu ve güç tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

"İndiriliyor…" yazan bir ekran gördüğünüzde İndirme Modunda olup olmadığınızı bileceksiniz.

Ekran bu modlardan herhangi birinde çalışıyorsa, Android işletim sisteminde sorun var demektir. Kurtarma Modunda cihazı Fabrika Ayarlarına sıfırlayarak devam edin.

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