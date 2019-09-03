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Samsung Galaxy A50'de titrek ekran sorunu yazılımsal ya da donanımsal olabilir. Donanımsal olduğunda ekran değişimi ya da ekran kablo değişimi gerekir. Yazılımsal olduğunu anlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

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Samsung Galaxy A50'de Ekran Titreme Sorunu

Telefonu Güvenli Modda başlatın

Cihazı kapatın

Ekranın üzerindeki Güç tuşunu cihaz adıyla birlikte basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görünecektir.

'Güvenli Mod'u gördüğünüzde Ses seviyesini azaltma tuşunu bırakın.

Ekran titrememesi bu modda oluşmazsa, sorun indirdiğiniz bir uygulamadan kaynaklanıyor olabilir. Bunun ne olduğunu öğrenin ve kaldırın.

Önbellek bölümünü silin

Telefonu kapatın

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu ekranı görüntülendiğinde, sadece Güç tuşunu bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın

Önbellek bölümünü sil seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

'Evet'i vurgulamak için Ses kısma tuşuna basın ve seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, sistemi yeniden başlatma vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Telefonu kapatın

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu ekranda görüntülendiğinde, sadece Güç tuşuna bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi azaltma tuşuna basın.

Ana sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Ana sıfırlama tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Telefonda hiçbir uygulama yüklü değilken sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.

Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, telefonu bir servis merkezine götürmeniz ve bunun muhtemelen arızalı bir ekran nedeniyle oluştuğunu bilmeniz gerekir. A50 ekran değişimi gerekebilir.

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