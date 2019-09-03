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Samsung Galaxy A50 iyi bir donanım özelliklerine sahip. Aslında, telefon kendi kategorisindeki diğer cihazlardan daha üstün ancak Android her zaman donabiliyor ve yavaş çalışabiliyor. A50'de yavaş çalışma sorununu ele alalım.

Samsung Galaxy A50'nin Yavaş Çalışması Sorunu

İlk çözüm: A50'yi Güvenli modda çalıştırın

Seçenekler görüntüleninceye kadar Güç tuşunu basılı tutun.

Cihazı kapatma seçeneğine Güvenli Mod'a geçinceye kadar dokunun ve basılı tutun.

Cihazınızı yeniden başlatmak için Güvenli mod simgesine dokunun.

Yeniden başlatma başarılı olduktan sonra, ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" u görmelisiniz.

Cihazın bu modda artık yavaş çalışmadığını görürseniz şunları yapın:

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Standart moda geçmek için telefonunuzu normal şekilde yeniden başlatın.

Telefonun yavaş çalışmaya başladığı zamanlarda yüklediğiniz uygulamaları hatırlayın.

Aklınızda bir uygulama varsa, bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Şüpheli uygulamayı bulun ve dokunun.

Depolama öğesine dokunun.

Verileri temizle'ye dokunun ve onaylamak için Tamam'a dokunun.

Geri tuşuna bir kez dokunun ve ardından Kaldır'a dokunun.

Uygulamayı telefonunuzdan kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Diğer taraftan, telefon bundan sonra hala yavaş çalışıyorsa, bir sonraki prosedüre geçin.

Yavaş çalışan A50'yi düzeltmek için tüm ayarları sıfırlayın

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Genel yönetim seçeneğine gidin ve dokunun.

Sıfırla'ya dokunun.

Ayarları sıfırla öğesine dokunun.

İstenirse, PIN'inizi, Parolanızı veya deseninizi girin.

Son olarak, Sıfırla'ya dokunun.

Sıfırlama işlemi bittiğinde, telefonunuzun hala yavaş çalışıp çalışmadığını kontrol edin, çünkü hala çalışıyorsa, bir sonraki çözüme geçin.

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Önbellek bölümünü silin

Cihazı kapatın.

Sesi Aç ve Güç tuşlarına basın ve basılı tutun.

Galaxy A50 logosu göründüğünde, üç düğmeyi de bırakın.

Galaxy A50'niz Kurtarma Modunda açılmaya devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

Önbellek silme bölümünü vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

Evet'i vurgulamak için Ses kısma tuşuna basın ve seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Telefonunuz yeniden başlatmayı tamamladıktan sonra, yavaş çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

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