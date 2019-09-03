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Galaxy S10'unuzda neden doğru şekilde arama yapamadığınızı veya alamadığınızı merak ediyorsanız aşağıdaki adımlar soruna çözüm olabilir. Galaxy S10 cihazınızda telefon çağrılarınız kesiliyorsa izlemeniz gereken olası çözümler şunlardır:

Samsung Galaxy S10'da Çağrıların Kesilmesi Sorunu

Telefon uygulamasını kapatmaya zorlayın

Problem Telefon uygulamasının kendisinde olabilir.

Yöntem 1: Son Uygulamalar tuşuyla uygulamayı kapatın

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Ana ekranınızda, Son Uygulamalar yazılım tuşunu kullanın.

Son Uygulamalar ekranı açıldığında, Telefon uygulamasını aramak için sol veya sağa kaydırın.

Ardından, kapatmak istediğiniz uygulamada [[üzerine dokunun ve bir sonraki menüden kapanmaya zorla seçeneğini seçin. Bu şimdi kapanmalı. Orada değilse, tüm uygulamaları yeniden başlatmak için Tümünü Kapat düğmesini seçmeniz yeterlidir.

Yöntem 2: Uygulama Bilgisi menüsünden Telefon uygulamasını kapatın

Aynı amaca hizmet eder. Hatalı Telefon uygulamasını zorla kapatmanızı sağlar. Böylece tekrar açıldığında sorun çözülebilir.

Ayarlar uygulamasına dokunun.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Diğer ayarlar simgesine dokunun.

Sistem uygulamalarını göster öğesine dokunun.

Uygulamayı bulun.

Durdurmaya Zorla'ya dokunun.

S10'u yeniden başlatın

Telefon uygulamasını yeniden başlatmak sorunu çözmezse, sonraki adım cihazınızı zorla baştan başlatmaktır. Bunu yapmak için, Güç ve Sesi Azaltma tuşlarına basılı tutun. Cihaz yeniden başlatıldığında, tuşları bırakın. Sistem genelinde ortaya çıkan hataları temizlemede etkilidir.

Güç ve Sesi Azaltma tuşlarını yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Bakım Önyükleme Modu ekranının görünmesi için birkaç saniye bekleyin.

Bakım Önyükleme Modu ekranından Normal Önyükleme Seçimi'ni seçmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın ve güç tuşuna basın. Sıfırlamanın yapılması için birkaç saniye bekleyin.

Güncellemeleri yükleyin

Geliştiriciler uygulamalarındaki sorunları yalnızca güncellemeler yoluyla çözebilirler, bu nedenle hem Android işletim sistemini hem de uygulamaları en son sürümlerinde çalıştırmanız çok önemlidir. Bu, hataların gelişme olasılığını azaltmayı sağlamanın bir yoludur.

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