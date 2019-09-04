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Yeni Galaxy S10 ve S10 Plus'ınızın süper yavaş hareket modunu en iyi şekilde kullanmak istiyorsanız, işte başlamak bazı ipuçları.

Galaxy S10'da Süper Yavaş Çekim Video İpuçları

Işık

Harika bir ağır çekim videonun anahtarı ışıktır. Ne kadar ışık olursa, videolarınız o kadar iyi olur. İç mekanda yapay ışıkla çekim yaparken ışık titremesini fark etmiş olmalısınız.

Bu titremeyi gideren yerleşik bir seçenek var. Videoya erişmek için videoyu galeride açın, Yavaş çekim videoyu oynat öğesine ve sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine dokunun. Şimdi titremeyi gidermek için düğmeyi etkinleştirin.

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Kes / Tersine Çevir

Bir videoyu kesmek için videoyu düzenleme modunda açın ve başlangıç ​​noktasını ve bitiş noktasını sürükleyin. Bunun dışında, ikinci parantezi (su damlacıklarına benzer simgelerle gösterilir) sürükleyerek de ağır çekim oynatma işlemini değiştirebilirsiniz.

Ses parçası ekleyin

Bir şarkı eklemek için, arama çubuğunun üzerindeki Müzik balonuna dokunun. Bu forma ilk defa erişiyorsanız, onay kutusundaki Tamam düğmesine basın ve yüzlerce mevcut parça arasından seçim yapın.

Döngü ve Reverse

Süper yavaş çekim klibi tersine çevirme seçeneğiyle birlikte, Galaxy S10 ayrıca bir klibi döngü halinde tekrarlamanıza izin veriyor. Bunu yapmak için, videoyu açmak için videoya dokunun ve üç nokta simgesine basın. Ayrıntılar'ı seçerseniz, altta üç klip göreceksiniz. Beğendiğinize basın.

Zamanlayıcıyı uzat

Süper yavaş videoların Galaxy S10'daki kayıt süresi 0.4 saniye ile 0.8 saniye arasındadır. İlki en iyi sonuçları verirken, ikincisi standart kalitededir.

Bununla birlikte, standart kalite iyi diyorsanız, kamera uygulamasını açın, Süper ağır çekim sekmesine gidin ve en üstte bir zamanlayıcı simgesine dokunun.

Hareket algılama kutusunu ölçeklendirin

Varsayılan olarak, manuel modda, kamera algılama kutusu içerisindeki eylemin hareketini bekler. Hareket algılandığında, kayıt başlar.

Ancak (her zaman bir ama var) bazen, hareket o kadar hızlı olur ki kamera algılayamaz.

Bu durumlarda, en iyi çözüm odağın boyutunu artırmaktır. Bunu yapmak için, kutunun kenarlarını sürüklemeniz yeterlidir.

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