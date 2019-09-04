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Başka bir cihazın aksine, Galaxy S10'a bir zil sesini kaydetmek için önce zil sesini içeren mesajı açmalı ve cihaza kaydetmelisiniz. Aşağıda, Galaxy S10 cihazınıza zil sesi kaydedebileceğiniz tipik yöntemler bulunmaktadır.

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Galaxy S10'da Zil Sesini Kaydetmek

İlk olarak, bir Ana ekrandan, uygulamalar ekranına erişmek için ekranın ortasından yukarı veya aşağı kaydırın.

Mesajlaşma uygulamasını açın. Varsayılan SMS uygulamasını değiştirmeniz gerekirse, onaylamak için Evet'i seçin.

Gelen Kutusu'ndan, zil sesini içeren mesaja basın.

Ek Kutusunu basılı tutun.

Eki Kaydet seçeneğine basın. Varsayılan olarak, dosyanın indirme klasörüne kaydedilmesi amaçlanmıştır. Ses dosyasını zil sesi seçeneği olarak görüntülemek için, Dahili depolama> Zil sesleri konumuna gitmeniz gerekir. Bunu yapmak için dosyaları Uygulamalar> Samsung> Dosyalarım yolunu kullanabilirsiniz.

Kaydedilen zil sesini kullanmak istiyorsanız, tüm yapmanız gereken:

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Uygulamalar ekranına ana ekrandan erişmek için ekranın ortasından yukarı veya aşağı kaydırın

Ayarlar uygulamasını açın

Ses ve Titreşim'e basın

Zil sesini seçin

Bir Ton seçin ve ardından önceki ekrana dönmek istiyorsanız sol ok simgesine (sol üst) basın. Bu noktada, mavi bir nokta görünür ve tonun seçilip seçilmediğini gösterir.

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