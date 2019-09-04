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Samsung S10 cihazınızın PC'niz tarafından tanınmaması sorunuyla karşılaşıyorsanız, işte size yardımcı olacak bazı yararlı ipuçlarının listesi.

PC Tarafından Algılanmayan Galaxy S10 İçin Çözümler

Bir PC'ye bağlandığınızda, S10'unuz birkaç USB seçeneği gösterecek ve böylece yeni bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğinizi bilecektir. Bildirim çubuğunu yukarıdan aşağı kaydırıp Android Sistemine tıklayarak bu seçeneklere erişebilmelisiniz. Size görünmesi gereken iki bölüm olacak.

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Bir sonraki bölümde, aşağıdaki gibi USB seçeneklerini göreceksiniz:

USB bağlama

Dosya aktarma

MİDİ

Yalnızca telefonu şarj etme

Görüntüleri aktarma

Normalde tüm bu seçeneklerin kullanılabilir olması gerekir. Ancak, bilgisayarınızın Galaxy S10'u algıladığına dair hiçbir sinyal yoksa, bu kesinlikle farklı bir durum olabilir.

Resmi Samsung kablosunu kullanın

Kullanmakta olduğunuz kablonun diğer herhangi bir Tip-C USB kablosu değil, resmi bir kablo olsun. Diğer bazı kablolar Galaxy S10 cihazınızda tam olarak çalışmayabilir, bazıları ise çalışabilir ancak depolamayı göstermez. Telefonla birlikte verilen USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Şarj oluyor mu?

Kullanmakta olduğunuz kablo, telefonunuzu şarj ediyor mu? Bazı kablolar sadece şarj eder ve veri aktarma işlevi olmaz. Samsung S10 cihazınız bilgisayarınız tarafından tanınmıyorsa, şarj etmeye devam ediyorsa, sürücünüzde bir sorun var demektir. Bu sorunu çözebilmek için PC'nizin en yeni işletim sistemi sürümünü çalıştırdığından emin olun.

Şarj portunu temizleyin

Son adımda, Samsung S10'un Samsung bağlantı noktanızda birikmiş olabilecek her türlü tozdan arındırıldığından emin olun. Şarj bağlantı noktasını nazikçe temizlemeye çalışın; bağlantı noktasının kirli olması S10'un bilgisayarınızla bağlantı kurmasını önleyebilir. Bağlantı noktasını iyi aydınlatılmış bir ortamda kontrol edin ve sorunun şarj bağlantı noktasında olup olmadığını belirleyin.

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