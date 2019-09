REKLAMLAR



Samsung Galaxy S10 serisi bir gün boyunca dayanabilecek mükemmel bir bataryaya sahip. Ancak, her zaman olduğu gibi, bu cihazınızı ne kadar yoğun kullandığınıza bağlıdır. Aşağıda Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ dahil Galaxy S10 serisinin pil ömrünü optimize etmek için bazı öneriler bulunmaktadır. İşte onlar.

Samsung Galaxy S10'da Batarya Ömrünü İyileştirmek

Her Zaman Açık Ekran modunu kapatın

Her Zaman Açık Ekran veya AOD, Samsung'un son yıllarda eklediği oldukça ilginç bir özellik. Ekran her zaman açık olduğundan, düşündüğünüzden daha fazla pil tüketecektir. Galaxy S10 bir AMOLED panel kullanıyor, bu her pikselin ayrı ayrı aydınlatıldığı anlamına geliyor, bu yüzden LCD panelden daha iyi. Ancak, kapatılması hala pil ömrünü uzatıyor. Tamamen kapatmak zorunda değilsiniz. Her zaman açık tutmayı seçebilir, yalnızca belirli zamanlarda (belki akşamları) açılmasını veya ekranın 30 saniye boyunca gösterilmesi için dokunmayı seçebilirsiniz.

Ekran çözünürlüğünü değiştirin

Samsung Galaxy S10, pili daha hızlı boşaltan yüksek çözünürlüklü bir Quad HD+ ekrana (Galaxy S10e'de full HD+) sahip. Aslında, Samsung, ekranı pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak Full HD+ olarak ayarlar.

Pil istatistiklerini kontrol edin

Sadece istatistikleri kontrol edin ve sorunun pilin kendisi mi yoksa belirli bir uygulama mı olduğunu görebileceksiniz. Ayarlara giderek, özellikle pil tüketimine ayrılmış alana erişebilirsiniz. Orada batarya istatistiklerini görebilirsiniz ve daha ayrıntılı istatistikler istiyorsanız Batarya Kullanımına dokunabilirsiniz. Örneğin, arka planda uzun süredir herhangi bir uygulamanın etkin olup olmadığını fark edeceksiniz. Pili indiren uygulamayı bulduğunuzda, o uygulamanın ayarlarını kontrol edebilir veya hatta kaldırabilirsiniz.

Samsung'un Enerji Tasarrufu modlarını kullanma

Enerji Tasarruf Modlarına erişmek için pil bölümündeki Ayarlar'a gidin. Yüzde ve kalan zamanın hemen altında "Enerji tasarrufu modu" seçeneğini göreceksiniz. Bu size dört seçenek sunar; performans ve batarya ömrü arasında size en iyi dengeyi sağlayacak olan "Optimize Edilmiş" mod işinizi görecek. Daha iyi performansa ihtiyacınız varsa – örneğin bazı oyunlar için – "Yüksek Performans" modu kullanılabilir. Bazı özellikleri sınırlayacak "ortalama enerji tasarrufu" da var. "Maksimum enerji tasarrufu" mümkün olduğu kadar sınırlı olacaktır.

Tamamen siyah bir arka plan ve karanlık mod kullanın

Bu garip bir öneri gibi görünecek, ancak Galaxy S10 ailesi AMOLED ekranları kullanıyor. Yukarıda bahsedildiği gibi, bu ekranlar her pikseli ayrı ayrı aydınlatır. Bu da karanlık modun veya siyah arkaplanın kullanılmasıyla daha da fazla pil tasarrufu yapabileceğiniz anlamına gelir. Galaxy S10'da One UI ile kullanılabilecek karanlık bir mod da var.

Karanlık modu etkinleştirmek için hızlı ayarlarından "Gece" düğmesine basmanız yeterlidir. Ya da açmak için Ayarlar, Ekran ve ardından Gece Moduna gidebilirsiniz.

