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Bu makalede, Galaxy S10'da müzik akışının otomatik olarak duraklatılması veya bağlantının kesilmesi problemini ele alacağız. Varsayılan müzik uygulamasını kullanıyor olsanız bile bu sorun ortaya çıkabilmektedir.

Samsung Galaxy S10'da Müziğin Kendiliğinden Durması

Samsung Galaxy S10'da müzik bağlantığınız sürekli olarak kopuyorsa önce sorunun gerçekten nereden geldiğini bilmek için bazı adımlar atmanız gerekir. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Telefonu veya uygulamayı yeniden başlatın

S10 müzik akışınız belirli bir uygulamayı kullanırken, örneğin Spotify, kendiliğinden duruyorsa gerçekleştirmek istediğiniz ilk adım uygulamanızı yeniden başlatmaktır. Bunu yapmanın iki adımı var.

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Yöntem 1: Son Uygulamalar tuşunu kullanarak bir uygulamayı kapatın

Ana ekranınızda, Son Uygulamalar yazılım tuşuna tıklayın (Ana ekran düğmesinin solunda üç dikey çizgiye sahip olan).

Son Uygulamalar ekranı göründüğünde uygulamayı bulmak için sola veya sağa hareket ettirin.

Ardından, kapatmak için uygulama üzerinde yukarı hareket ettirin. Bu hareket uygulamayı kapatmaya zorlar. Yazılım orada değilse doğrudam tüm uygulamaları yeniden başlatmak için Tümünü kapat düğmesine dokunun.

Yöntem 2: Uygulama Bilgisi menüsünü kullanarak uygulamayı kapatın

Bir uygulamayı kapatmaya zorlamanın başka bir yöntemi, uygulamanın ayarlarının içine girmektir. Daha uzun bir yoldur ve yukarıdaki ilk yönteme benzemez, ancak aynı şekilde etkilidir. Verilerini veya önbelleğini temizleme gibi uygulama için başka düzeltmeler de yapmayı planlıyorsanız, bu teknik işinize yarayacak. İşte nasıl yapıldığı:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar öğesine dokunun.

Diğer ayarlar simgesine basın.

Sistem uygulamalarını göster üzerine basın.

Uygulamayı bulun ve dokunun.

Durdurmaya Zorla'ya dokunun.

Bu kadar. Problem şimdi çözülmeli.

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