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2020 iPhone'lar 2019'lardan çok daha heyecan verici olacak. İşte gelmesi en muhtemel özellikler şunlar:
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2020 iPhone'ların Tüm Heyecan Verici Özellikleri
- Apple, 2020'de üç OLED telefon tanıtabilir: Mevcut 5.8-inç modelini değiştiren 5.4-inç model, XR ile aynı 6.1-inç seçenek ve 6.7-inç Max modeli olacak.
- Apple, 2020 baharında düşük maliyetli bir iPhone SE halefi çıkabilir.
- Apple'ın yaklaşmakta olan 3D kamerasının 2020 modellerinde kapsamını genişleteceği söyleniyor. Yeni AR yetenekleri sağlayan güncellenmiş bir Face ID de olacak.
- Apple'ın, kullanıcıların iPhone'un gelecekteki sürümleriyle etkileşime geçme yöntemini değiştireceği söyleniyor. "Dokunmadan hareket kontrolü", kullanıcıların ekrana dokunmadan telefonla etkileşime girmelerini sağlayacak. 2020 veya sonrası için planlanmamış olmasına rağmen, havalı geliyor.
- Apple'ın 2020 iPhone'ları tam ekran Touch ID veya ekran parmak izi sensörüne sahip olacak.
- 2020'den itibaren şirket, Mac'lerindeki Intel çiplerini ARM tabanlı işlemciler lehine bırakacak. Apple, iPhone, iPad ve Mac'te ortak çalışan uygulamalar için desteğini 2021 itibariyle sunacak.
- Apple'ın iPhone için mobil A serisi çiplerini tasarlayan şirket TMSC, 5 nanometre yonga tasarımının tamamlandığını açıkladı. Bu çipler 2020 iPhone'lara güç verecek A14 yongasının temeli olacak.
- Apple, katlanan iPhone için bazı patentler alsa da, bu ürün en az bir senedir ortalıkta yok. UBS analistlerine göre 2020'de katlanan bir iPhone – ya da iPad – görebiliriz ama "2021 daha muhtemel".
- Ekran altı parmak izi sensörü için 2020'ye kesin gözüyle bakılıyor.
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