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2020 iPhone'lar 2019'lardan çok daha heyecan verici olacak. İşte gelmesi en muhtemel özellikler şunlar:

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2020 iPhone'ların Tüm Heyecan Verici Özellikleri

Apple, 2020'de üç OLED telefon tanıtabilir: Mevcut 5.8-inç modelini değiştiren 5.4-inç model, XR ile aynı 6.1-inç seçenek ve 6.7-inç Max modeli olacak.

Apple, 2020 baharında düşük maliyetli bir iPhone SE halefi çıkabilir.

Apple'ın yaklaşmakta olan 3D kamerasının 2020 modellerinde kapsamını genişleteceği söyleniyor. Yeni AR yetenekleri sağlayan güncellenmiş bir Face ID de olacak.

Apple'ın, kullanıcıların iPhone'un gelecekteki sürümleriyle etkileşime geçme yöntemini değiştireceği söyleniyor. "Dokunmadan hareket kontrolü", kullanıcıların ekrana dokunmadan telefonla etkileşime girmelerini sağlayacak. 2020 veya sonrası için planlanmamış olmasına rağmen, havalı geliyor.

Apple'ın 2020 iPhone'ları tam ekran Touch ID veya ekran parmak izi sensörüne sahip olacak.

2020'den itibaren şirket, Mac'lerindeki Intel çiplerini ARM tabanlı işlemciler lehine bırakacak. Apple, iPhone, iPad ve Mac'te ortak çalışan uygulamalar için desteğini 2021 itibariyle sunacak.

Apple'ın iPhone için mobil A serisi çiplerini tasarlayan şirket TMSC, 5 nanometre yonga tasarımının tamamlandığını açıkladı. Bu çipler 2020 iPhone'lara güç verecek A14 yongasının temeli olacak.

Apple, katlanan iPhone için bazı patentler alsa da, bu ürün en az bir senedir ortalıkta yok. UBS analistlerine göre 2020'de katlanan bir iPhone – ya da iPad – görebiliriz ama "2021 daha muhtemel".

Ekran altı parmak izi sensörü için 2020'ye kesin gözüyle bakılıyor.

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