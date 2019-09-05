6.3 İnç HDR10 Ekranlı Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 Özellikleri

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İlk IFA şovu için HMD, birkaç yetenekli Android orta sınıf telefonunu tanıttı: Nokia 7.2 ve Nokia 6.2 neredeyse aynı telefon, 7.2 ile daha iyi kameralara ve daha hızlı yonga setine sahip bir Pro model gibi düşünebilir.

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6.3 İnç HDR10 Ekranlı Nokia 7.2 ve 6.2 Özellikleri

Nokia 7.2

Yuvarlak bir kamera sistemine sahip. Arkada üç kamerası bulunuyor. Ana kamera 48MP çözünürlüğe sahip ve büyük bir 1/2 inç sensör kullanır. 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik algılama var. 20MP selfie kamera, görüntü kalitesini artırmak için 4'ü 1 arada piksel bindirmeyi kullanıyor. Bu ve arka kameralar elbette ZEISS lenslerini kullanıyor.

Bu ön kamera 6,3 LCD ekranda gözyaşı çentiğine yerleştirilmiş. Ekran 1080p çözünürlüğe sahip. İçerik akışı için HDR10 destekli.

Nokia 7.2 Snapdragon 660 yonga seti tarafından desteklenmektedir 660 yeterince hızlı, ancak dünyayı ateşe vermeyecek. 4 / 6GB RAM ve 64 / 128GB depolama (eMMC) ile birleştirilmiş. Kart yuvası iki SIM ve 512GB'a kadar microSD kart destekliyor. USB-C üzerinden standart 10W şarj ile 3.500mAh'lik bir pil barındırıyor.

Nokia 6.2

Nokia 6.2, kardeşi ile aynı 6.3 inç 1080p+ ekrana sahip ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. 10W hızlı şarjı var ve aynı 3.500mAh pili kullanıyor. Farkları ZEISS markalı kameraları oluyor. Ayrıca çipseti daha yavaş. 660 yerine 636 ile geliyor. Bunlar dışında fark yok.

Nokia 6.2 200 Avro ve Nokia 6.3 300 Avro olacak. Cihazlar ekimde çıkış yapacak.

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