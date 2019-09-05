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Apple bir sonraki iPhone'da nihayet ekran parmak izi sensörü kullanmaya hazırlanıyor. Ekran parmak izi sensörü yıllardır Android'lerde vardı ancak Apple bir türlü teknolojiye geçiş yapmamıştı.

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Bir Sonraki iPhone'da Ekran Parmak İzi Sensörü Olacak

Apple'ın son iPhone serisi, iPhone X'in 2017'deki tanıtımını takiben tercih edilen kimlik doğrulama sistemi olarak Face ID kullanıldı. Yüz tanıma sistemi tek güvenlik doğrulama seçeneği oldu. Bu durum şimdi değişiyor. Apple Face ID'nin yanı sıra ekran parmak izi desteği de eklemeye hazırlanıyor.

Perşembe günü Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, Apple gelecekteki iPhone'lar için ekran parmak izi sensörleri sunacak. Yeni bir inovasyon olmasa da – en son Samsung ve OnePlus'ın da dahil olduğu 2019 telefonların adil bir miktarında zaten kullanılıyor – Apple için heyecan verici olduğu kesin.

Yeni özellik, gelecek yılın iPhone'larında ortaya çıkacak. 2020 iPhone'larda kullanıcılar artık her zaman düzgün çalışmayan can sıkıcı Face ID ile sıkışıp kalmayacaklar.

Yayına göre yeni iPhone SE de yolda. Fiziksel olarak iPhone 8'e benzeyecek ve fiziksel Touch ID parmak izi sensörü yine ana düğmede olacak.

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