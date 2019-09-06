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Sadece şu kelimeleri düşünün – Dash, Warp, Vooc – Size ne ifade ediyorlar? Tabii ki, Oppo, OnePlus ve onların beğenilen ultra hızlı telefon şarj teknolojileri için kullanılan egzotik pazarlama isimleri. Ancak şimdi tüm oyunlar değişiyor. Çünkü Xiaomi "Mi Charge Turbo" teknolojisini tanıttı. Tam 100W şarj desteği sunuyor.

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100W Hızlı Şarjlı Telefonlar Geliyor!

Adlandırma bölümünde pek yaratıcı olmamakla birlikte, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan hızlı şarj teknolojisi en hızlısı. 4000 mAh bataryayı 17 dakikada dolduruyor. Şimdi Apple düşünsün diyoruz.

Bu aslında mevcut USB-C Güç Teslimat standardının sunabileceği sınırdır ve şu anda sunulan en güçlü telefon şarjının neredeyse iki katıdır – Oppo's Find X Lamborghini 55W ile gelmişti.

"Charge Turbo", en geç Pazartesi günü Xiaomi'nin 9 Eylül'deki tanıtımında gösterilecek. Tanıtımın adı "Xiaomi 5G dönemi". Yani ne anlama geldiğini oldukça açık.

Büyük duyuru için beklerken siz de yukarıdaki teaser videoya göz atarak 100W şarj teknolojisinin telefonu ne kadar hızlı şarj ettiğini görebilirsiniz. Önden söyleyelim videodaki "Mi Charge Turbo" destekli prototip Xiaomi telefon 4000 mAh bataryayı 17 dakikada dolduruyor.

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