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Bugünden itibaren, çevrimiçi buluşma için Tinder gibi üçüncü taraf uygulamalarına güvenmek zorunda değilsiniz çünkü Facebook nihayet Dating adlı hizmetini başlattı.

Facebook Dating Nedir ve Ne İşe Yarar?

Facebook Dating'i kullanması kolaydır, çünkü yeni bir hesap açmanıza gerek yoktur – farklı bir hesap kullanma özgürlüğünüz olmasına rağmen, isterseniz zaten sahip olduğunuz hesabı kullanırsınız. Programa katılan kişiler birbirlerine öneriliyor – tıpkı Tinder'ın çalışma şekli gibi. Bununla birlikte, eşleşmeyi beklemeniz gerekmez – sadece ileri gidin ve bir mesaj gönderin veya Beğen düğmesine dokunun.

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Tabii ki, insanları rahatsız etme özgürlüğüne sahip olmak kötüye kullanım riski taşıyor. Facebook'un çevrimiçi buluşma hizmetini biraz daha güvenli hale getirmek için bir özellik listesi açıklamasının nedeni de bu – buluşmanızın ayrıntılarını Messenger aracılığıyla canlı konum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tıpkı Tinder gibi, Facebook Dating'in de hikayeleri var – Facebook'a gönderdiklerinizi içe aktarabilir ve Instagram'dan da ekleyebilirsiniz.

Facebook Dating resmileşti, 20 ülkede çıktı

Facebook zaten çok popüler olduğundan, gelecekteki partnerinizin Arkadaşlar veya Takipçiler listenizde olma şansı büyük. Yeni uygulama, bir listeye kişi eklemenize izin veren Secret Crush adlı bu özelliğe sahip.

Facebook Dating şu anda 20 ülkede mevcuttur: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Columbia, Ekvador, Guyana, Laos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa ülkelerinin olmadığını fark edebilirsiniz – Facebook, hizmetin "2020'nin başında" geleceğini vaat ediyor. Türkiye buna dahil.

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