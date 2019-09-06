iOS 13 Ne Zaman Çıkacak ve Hangi iPhone'lara Gelecek?

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Android 10 şimdi çıkış yaptı ve topu Apple'ın avlusuna bıraktı. Apple'ın tüm yeni iPhone'larla yaptığı büyük Eylül etkinliği yaklaşıyor ve iOS 13'ün tüm uygun cihazlara resmi olarak sunulması artık yakın. iOS 13 çıkış tarihi ve uyumlu iPhone'lar hakkında son bilgiler.

iOS 13 Ne Zaman Çıkacak ve Hangi iPhone'lara Gelecek?

Çok muhtemel bir etkinlik programı tahmini yapmak için elimizde yeterli veri var. Yapmamız gereken tek şey iOS'in önceki sürümlerine bakmak ve bir kalıp aramak. Merak etmeyin, sizin için yaptık.

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iOSEylül Apple etkinliğiiOS çıkış tarihiEtkinlik ve çıkış tarihi arasındaki gün
iOS 8
Eylül 9. 2014Eylül 17, 20148
iOS 9Eylül 9, 2015Eylül 16, 20157
iOS 10Eylül 7, 2016Eylül 13, 20166
iOS 11Eylül 12, 2017Eylül 19, 20177
iOS 12Eylül 12, 2018Eylül 17, 20185
iOS 13Eylül 10, 2019

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler oldukça açıklayıcı – Apple, iPhone'un yoğun olduğu Eylül etkinliğinden yaklaşık bir hafta sonra iOS'i yayınlıyor. Bunun, bu yıl da olmayacağına inanmak için hiçbir neden yok.

Beklenen çıkış tarihleri 16 Eylül Pazartesi veya 17 Eylül Salı olacak.

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Hangi cihazlar iOS 13 alacak?

  • 2019 iPhone Modelleri
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod Touch 7. Nesil
  • 12.9-inç iPad Pro
  • 11 inç iPad Pro
  • 10,5 inç iPad Pro
  • 9,7 inç iPad Pro
  • iPad (6. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad mini (5. nesil)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (3. nesil)
  • iPad Air 2

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