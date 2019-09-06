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Android 10 şimdi çıkış yaptı ve topu Apple'ın avlusuna bıraktı. Apple'ın tüm yeni iPhone'larla yaptığı büyük Eylül etkinliği yaklaşıyor ve iOS 13'ün tüm uygun cihazlara resmi olarak sunulması artık yakın. iOS 13 çıkış tarihi ve uyumlu iPhone'lar hakkında son bilgiler.

iOS 13 Ne Zaman Çıkacak ve Hangi iPhone'lara Gelecek?

Çok muhtemel bir etkinlik programı tahmini yapmak için elimizde yeterli veri var. Yapmamız gereken tek şey iOS'in önceki sürümlerine bakmak ve bir kalıp aramak. Merak etmeyin, sizin için yaptık.

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iOS Eylül Apple etkinliği iOS çıkış tarihi Etkinlik ve çıkış tarihi arasındaki gün iOS 8

Eylül 9. 2014 Eylül 17, 2014 8 iOS 9 Eylül 9, 2015 Eylül 16, 2015 7 iOS 10 Eylül 7, 2016 Eylül 13, 2016 6 iOS 11 Eylül 12, 2017 Eylül 19, 2017 7 iOS 12 Eylül 12, 2018 Eylül 17, 2018 5 iOS 13 Eylül 10, 2019 — —

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler oldukça açıklayıcı – Apple, iPhone'un yoğun olduğu Eylül etkinliğinden yaklaşık bir hafta sonra iOS'i yayınlıyor. Bunun, bu yıl da olmayacağına inanmak için hiçbir neden yok.

Beklenen çıkış tarihleri 16 Eylül Pazartesi veya 17 Eylül Salı olacak.

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Hangi cihazlar iOS 13 alacak?

2019 iPhone Modelleri

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch 7. Nesil

12.9-inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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