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iPad'imi Bul özelliği, kayıpsa iPad'inizi bulmanıza yardımcı olur. Tabletiniz çevrimiçiyse yerini haritada görebilir ve hatta ses çalabilirsiniz. İşte bu özelliği nasıl açıp kapatabileceğinizin bilgisi.

iPad'imi Bul Nasıl Açılır ya da Kapatılır?

iPad'inizi kurduğunuzda ve iCloud hesabınızla oturum açtığınızda iPad'imi Bul otomatik olarak açılır. Çalınması durumunda iPad'inizi başkalarının kullanmasını önleyen Apple güvenlik özelliği olan Etkinleştirme Kilidi ile bağlantılıdır.

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Tabletinizi satmadan önce iPad'imi Bul'u kapatmalısınız. Bunu yapmazsanız, alıcı, iCloud kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmadan özellîği etkinleştiremez. İşte nasıl açıp kapamanız gerektiği.

iPad'inizdeki Ayarlar uygulamasını açın. Kenar çubuğunda listenin en üstünde Profilinize dokunun (adınız) ve ardından "iCloud" u seçin.

"iCloud'u Kullanan Uygulamalar" bölümüne gidin ve ardından "iPad'imi Bul" a dokunun.

Bir sonraki ekranda, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "iPad'imi Bul" seçeneğinin yanındaki kısma dokunun.

Yukarıda belirtildiği gibi, iPad'imi Bul'u devre dışı bırakmak için iCloud şifrenizi yazmanız gerekir. Bunu yaptığınızda, Aktivasyon Kilidi'ni cihazınızdan da kapatmayı unutmayın. iPad'imi Bul'u devre dışı bırakmak için "Kapat" a veya etkinleştirmek için "Aç" a dokunun.

iPad'imi Bul'u etkinleştirirseniz, "Son Konumu Gönder" ayarını da açtığınızdan emin olun. iPad'iniz kaybolur veya çalınırsa, pil bitmeden veya kapanmadan önce size bilinen son konumunu gönderir. Bu ayar tabletinizi bulmayı çok daha kolaylaştırır.

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