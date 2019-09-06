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Apple'ın yeni iPhone 11 serisini piyasaya sürmesine fazla kalmadı. 5G desteğine ve özelliklere dair noktalarda halihazırda birçok detay bilindiğinden, milyonlarca kullanıcı çoktan karar vermiş durumda. Yeni bilgiler tekrar düşünmeniz gerektiğini gösteriyor.

iPhone 11'i Unutun, Yeni iPhone'lar Daha İyi Görünüyor

Apple Touch ID teknolojisini 2020 iPhone'lara geri getiriyor. Ekran parmak izi destekli olacak. Böylece Face ID kullanıcıları da memnun olacak.

Sızıntılar teknolojinin halihazırda "Apple'ın içinde ve şirketin denizaşırı tedarikçileri arasında" test edilmekte olduğunu ve "Tedarikçilerin teknolojiyi iPhone'lara entegre etmeye hazırlandığını" ortaya koyuyor. Dahası, Touch ID'nin yeniden keşfi Face ID'nin kenara atılmasına neden olmayacak, kullanıcılara her iki dünyanın da en iyisini sunmak için birlikte kullanılabilecekler.

Bu esneklik sadece kullanışlı değil, iki teknolojinin güçlü ve zayıf yönleri mükemmel bir şekilde örtülmüş olacak. İki teknoloji de yüksek düzeyde güvenlik sağladığı için oldukça önemli.

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Şirket, Aralık (1,2,3,4,5)'ten bu yana beş adet dokunmatik ID patent başvurusu aldı ve Apple patentlerinde kullanıcıların parmak izlerinin "taranmayacağını" aksine haritalanacağını ve 3D modelleneceğini gösteriyor. Yani Apple parmak izi olayını bir sonraki seviyeye taşıyor.

Sızıntılar, Apple'ın hala üstesinden gelmesi gereken seri üretim zorlukları olduğu konusunda uyarıyor ve eğer bu sorunu çözmezse özellikler maalesef 2021 iPhone'lara kadar gecikebilir. Ancak yetişirse 2020 iPhone'lar şirket için bir dönüm noktası olabilir (çokça geciken bir dönüm noktası). Çentiksiz tasarımlı iPhone'lar, daha büyük ekranlar ve 120Hz ProMotion tazeleme hızı sunulacak. Sonunda USB-C'ye geçmek için Lighting terk edilecek. 3D kameralar eklenecek ve 5G desteği olacak.

Eğer iPhone 11 satın almaya karar verdiyseniz, tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. 2019 iPhone'lar en hafif değişime sahip iPhone'lar olacak. 2020 devrimin başladığı zamandır.

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