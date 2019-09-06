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Apple, 10 Eylül'de iPhone 11, 11 Max ve 11R modellerini içeren 2019 iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Sürekli gelişen çevrimiçi söylentiler, bu iPhone'ların ilk üçlü kamera sistemine sahip olacağını gösterdi; Apple, yeni Pixel 4 benzeri kare biçimli bir tasarımı benimsedi. Ayrıca 7nm A13 SoC ve yeni Taptic Engine de yerli yerinde. İyileştirilmiş bir Face ID sistemi ve USB-C bağlantı noktası da var.

iPhone 11'in Final Tasarımı Tanıtımdan Önce Sızdı

Apple'ın 2019 iPhone'ları hakkında bildiğimiz her şeyi bir araya topladık.

Çıkış tarihi

Firma davetiyelerinde yeni bir logo kullanmaya başladı. iPhone 11 serisi, 20 Eylül'de raflara gelmeden önce 13 Eylül'de ön siparişlere açılacak.

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Fiyat

Apple'ın gelecek iPhone'larının pahalı olacağını biliyoruz, ancak ne kadar alacaklarını henüz bilmiyoruz. Tahminler 2018 XS ve XS Max halefleri için 999 £ ve 1.099 £ fiyatlarını gösteriyor. LCD modeli ise 799 £ civarından başlayacak.

Son Haberler

Cihazların nihai tasarımı da ortaya çıktı. Çevrimiçi görüntülerde inceltilmiş çene dikkat çekiyor. Çentik hala bir Vestel kadar büyük.

iPhone 11'in arkasındaki kare kamera sitemindeki üç lens gözden kaçmıyor. 2019 iPhone modelleri iPhone XIR 11, iPhone XI 11 Pro ve iPhone XI 11 Pro Max adlarını taşıyacak.

Cihazlar ekim ayında 13.0.1 sürümünü alacak.

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