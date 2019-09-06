Yeni Huawei P30 Pro Özellikleri ve Renk Seçenekleri

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Huawei P30 Pro, son derece şık ve zarif görünen iki yeni renk seçeneğine sahip oluyor: Onlara Misty Lavender ve Mystic Blue deniliyor. Muhteşem bir pembe versiyon ve çok hoş, açık mavi bir renk ile gelen yeni Huawei P30 Pro özellikleri nedir?

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Huawei P30 Pro Tasarımı ve Özellikleri

Yeni modellerde telefonun üçte birinde yansıtıcı, cam benzeri bir yüzey var. Bu da iki renkli bir görünüm veriyor, telefonun alt üçte ikisi buzlu bir tasarıma sahip, ve buralara aslında mat yüzey uygulanmış. Geçmişte benzer iki tonlu yüzeye sahip telefonlar gördük (örneğin, Google Pixel gibi), ancak bu biraz farklı, orijinal hissettiriyor ve cihazlara farklı bir karakter veriyor ve normal P30 Pro'lardan ayırt edilmesini kolaylaştırıyor

Sisli Lavanta ve Mistik Mavi

Alt kısımdaki mat yüzey dokunulduğunda özellikle hoş hissettiriyor, yumuşak bir hissi var ve bu kısım parmak izi lekeleriyle daha iyi başa çıkma avantajına sahip. Yeni renkler diğer Huawei'ler kadar gösterişli değil ve neredeyse pastel tonlara sahipler. Ancak kesinlikle çok zarifler ve şık görünüyorlar.

Bir başka güzel küçük detay ise, telefonların metal kısımlarının da ana renkle eşleşmesi.

Yeni P30 Pro'lar Android 10'un en yeni EMUI sürümüyle gelecek ve bu da hoş bir ekstra. Şu anda mevcut olan P30 Pro modelleri EMUI 9.1'de çalışıyor ve güncelleme olarak EMUI 10'a sahip olacaklar. Bunun dışında, bu versiyonlarda başka değişiklikler yok: aynı Kirin 980 yongasına, aynı kamera kurulumunu ve aynı bataryalara sahipler. Yani özellikleri tamamen aynı.

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