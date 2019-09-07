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Apple, CES veya E3 gibi sektör çapında büyük etkinliklere pek katılmamaktadır. Dünyanın en değerli şirketi kendi etkinliklerini düzenliyor. Yılda birkaç kez, Apple en son ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermek için basın ve endüstri profesyonellerini bir tiyatro salonuna davet ediyor. Apple bunları "Özel Etkinlikler" olarak adlandırıyor ve çevrimiçi olarak milyonlarca kullanıcısına yayınlıyor. 2019 iPhone 11 tanıtım etkinliği canlı sunulacak ve bu anlamda farklı olmayacak.

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2019 iPhone 11 Tanıtım Etkinliğini Canlı İzleyin

Apple'ın Dünya Geliştirici Konferansı olan WWDC'de de boy gösteriyor. Yıl ortasında yapılan ve geliştiricilere yönelik oturumlara odaklanan bir etkinlik. En yeni Apple araçlarından ve ürünlerinden en iyi şekilde yararlanılması için bilgiler sağlıyor. Çok günlük bir etkinlik. Yeni ürünleri (genellikle iOS ve macOS'un en son sürümleri ve bazı donanımlar) duyurulur ve büyük bir açılış konuşmasıyla başlar. Ancak Apple'ın Yeni iPhone'larını tanıttığı etkinliği farklı.

Apple, gelecek nesil iPhone'ları 10 Eylül'de yani sadece üç gün içinde piyasaya sürecek ve ilk kez şirket bu etkinliği YouTube'da canlı yayın sunacak.

İlk başta Apple'ın etkinlikleri yalnızca iOS ve macOS cihazlarında izlenebilirdi, ancak teknoloji devi, etkinliklerini canlı yayın formatına geçirmek için giderek yeni yollar ekliyor. YouTube ilk kez bu listede yer alıyor. Açılış 10 Eylül'de sabah saat 10.00'da başlayacak. Yayının da bu saatte başlaması bekleniyor.

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