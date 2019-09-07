REKLAMLAR



LG G8X ThinQ küçük bir yenilemedir, güncellenmiş bir DualScreen'e sahip.

G8X, G50'nin 6.4 inç ekranıyla aynı ancak G8'den daha büyük. 3040×1040 piksel yerine 2340×1080 ile mevcut modellerden herhangi birinden daha düşük çözünürlüktedir. G8X Güney Kore'de V50S olarak tanınacaktır.

Çift Ekranlı LG G8X'in Etkileyici Özellikleri ve Tasarımı

G8X hala bir OLED panel kullanıyor ve bu kez bir ekran altı parmak izi sensörü sunuyor. Selfie kamera da değişti – 32MP Quad Bayer ünitesi G8'in 8MP atıcısının yerini aldı. ToF kamera daha küçük ve daha minik bir çentik var. G8'in Hand ID özelliğini sunuyor.

REKLAMLAR



Arkada, G8X'in minimalist yaklaşımı devam ediyor – telefonun arka cam panel ile aynı hizada oturan iki kamerası var. Modüller şöyle devam eder – normal bir 12MP ana ünite (1 / 2.55 inç sensör, 1.4 µm piksel boyutu, f / 1.8 diyafram, çift piksel PDAF, OIS) ve 13MP ultra geniş açılı bir (1 / 2.8 inç, 1.0 µm, f / 2.4, sabit netleme) 136 derecelik çılgın bir görüş alanını kapsıyor – tıpkı G5 gibi. Birçok yüksek kaliteli telefonun telefoto kamerası var ancak LG bu oyunda yok.

G8X'in teknik özelliğindeki diğer satırlar sürpriz içermiyor. Snapdragon 855 yonga seti (en son 855+ değil) tarafından destekleniyor ve 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla tek bir yapılandırmaya sahip. Genişletmek için bir microSD yuvası var, LG, kulaklık jakında (ve QuadDAC'da) ısrarcı ve güç sağlayan 4.000mAh bir batarya var.

G8X dayanıklılık açısından iddialı. Önde ve arkada Gorilla Glass 6'lı koruma cam var ve IP68 derecesine sahip, ancak hepsi bu kadar değil, aynı zamanda MIL-STD 810G standardından 14 kategori önde.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum