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Samsung bugünün erken saatlerinde Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etti. En iyi inceleme grubunun cihazdaki sorunları gidermek için aylarca çalışmasının ardından Galaxy Fold resmen çıkış yaptı. Ancak cihazı ilk ön sipariş edenlere bir kötü bir de iyi haber geldi.

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Galaxy Fold Siparişi İptal Edildi, Herkese 250 Dolar İndirim

Bugün Samsung, ABD'deki tüm Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etmeye karar verdi. Yanlış okumuyorsunuz, şirket ön siparişlerin tümünün ücretlerini iade etti. Bu siparişler, bu sorunların ortaya çıkmasından önce Fold'un ilk duyurusunu takiben bu yılın başlarında verilenleri kapsıyor. Artık onlar da yok.

Şirket gönderdiği e-postada müşterilerine mevcut olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak istediklerini söyledi. Beraberinde ise sipariş verenlere üzücü haberi duyurdu. İlk bilgiler YouTube kanalı olan M. Brandon Lee'den geldi. Buna göre Samsung ilk ön sipariş veren müşterilerinin siparişlerini kaldırdı ancak onlara 250 dolar hediye çeki verdi.

Neyse ki insanlar şimdi doğrudan Samsung'un çevrimiçi mağazasından satın alacakları herhangi bir ürün için ücretsiz olarak 250 dolar indirim kazandı. Buna Galaxy Fold da dahil. Eğer yeniden ön sipariş vermeye karar verirseniz, kesinlikle şimdiye kadarki en pahalı akıllı telefonlardan birini 250 dolar indirimle alacaksınız. Güzel bir indirim olmuş olacak.

Galaxy Fold, 6 Eylül'de Kore'de çıkış yaptı ve sonra 18 Eylül'de Fransa, Almanya, Singapur ve İngiltere'ye gelecek. Türkiye durağı belli değil.

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