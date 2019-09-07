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Samsung'un Kore'de satışa sunulan ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasada iyi ses getirdi ve bu ay pazarlara bir oyuncu daha katılıyor: Huawei'in Mate X'i. Bu katlanabilir cihazla ilgili son durumu merak ediyor olabilirsiniz.

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Huawei Mate X Kirin 990 ile Geliyor

Neyse ki, şirketin mobil bölümünün başkanı Richard Yu, IFA'da daha fazla ayrıntı açıkladığı bazı brifingler verdi. Mate X, en geç Kasım ayında çıkış yapacak. O nedenle önümüzdeki ayın başlarında tanıtılabilir.

Huawei, telefonu Ağustos ayında satmaya başlamak istedi, ancak daha sonra açıklanmayan nedenlerden dolayı lansmanı tekrar erteledi. Mate X özellikleri arasında Kirin 990 yonga seti olacak. Bu da ortaya çıkan geçmiş raporları doğruluyor. Kirin 990'ın Kirin 980'den çok daha performanslı olduğu açıklandı.

Huawei'in iki ayrı model sunacağı düşünülüyor. İlk modelin Kirin 980 ile geleceği (Şubat'ta MWC'de sunulan orijinal Mate X) ve diğerinin ise Kirin 990 ile geleceği sızdırıldı. Kirin 990 geçtiğimiz gün IFA'da resmi olarak tanıtıldı. Yeni bir amiral gemisi yonga seti. İki katlanabilir Mate X arasında daha fazla donanım farklılığı olup olmayacağı hala belli değil.

AI performansı büyük oranda değişiyor. Kirin 990 5G'nin AI performansı Kirin 980'e göre 2.5x arttı. Çipset Snapdragon 855 ve Exynos 9825 ile benzer performans gösteriyor.

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