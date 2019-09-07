iOS 13 Golden Master (GM) Nasıl İndirilir? Çıkış Tarihi

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iOS 13 GM indirmesinin ne zaman başlayacağını mı merak ediyorsunuz? Ya da iOS 13'ün son çıkış tarihini? Öyleyse bundan bahsedelim. iOS 13 için kesinlikle heyecanlıyız. Şu anda, yazılım beta sürümünde ve Apple yaklaşmakta olan iPhone için davetiyeler gönderdi. Dolayısıyla iOS 13 GM indirme tarihi yaklaştı.

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iOS 13 Golden Master (GM) Nasıl İndirilir?

iOS 13 GM indirmesi ne zaman başlayacak? Apple, yeni iPhone'ları 10 Eylül'de duyuracak. GM yani Gold Master son yapı olarak piyasaya sürülecek. Hata bulunmazsa, olduğu gibi kullanıma sunulacak. Elinizde desteklenen bir iPhone, iPad veya iPod touch varsa cihaz uyumluluğunu buradan kontrol edebilirsiniz.

iOS 12 çıkış tarihi 12 Eylül'de açıklanmış ve GM sürümü bir hafta sonra çıkmıştı. iOS 13'ün son sürümünün 16 Eylül'de gelmesini bekliyoruz ki bu da Pazartesi demek. Fakat açıkçası, bu sadece eğitimli bir tahmin. Apple son dakikada bir değişiklik yapabilir. Dolayısıyla iOS 13'ün GM sürümü yine bir hafta içinde gelecektir.

iOS 13 GM Nasıl İndirilir?

iOS 13 GM indirmesi geliştiriciler için geçerli olacak. iOS 13 GM veya iPadOS 13 GM almak için çaresizce bekliyorsanız, şu anda genel beta için kaydolmanız önerilir. Bu bağlantıya giderek daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

iOS 13 GM sürümü çıktığında eğer hesabınızı Apple'a geliştirici olarak kaydettiyseniz anında indirebileceksiniz.

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