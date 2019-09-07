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Nokia 9 PureView, bu yılın başlarında benzersiz bir kamerayla piyasaya sürüldü – Light tarafından yapılan 5 modüllü kurulum, tek bir kamerayla mümkün olanın ötesinde görüntü kalitesi sunuyor, en azından iddia edilen bu. Ancak gerçek sonuçlar hayal kırıklığı yarattı – cihazın kameraları yalnızca bokeh görüntülemesinde iPhone XS'i geçebildi. Gerisi hayal kırıklığı yarattı.

Nokia 9 PureView'in 5'li Kamerası Pek İyi Değil

DxOMark, PureView kamera incelemesini daha yeni yayınladı ve sonuçlar iyi değil – genel puan 85, üç yıllık iPhone 7 ile eşleşiyor ve Nokia 8 Sirocco'yu zorluyor.

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Hareketsiz çekimler için beş kameranın bir kombinasyonu kullanılır, ayrıca Time of Flight sensöründen derinlik bilgisi alınır. Bu etkileyici bokeh ve mükemmel otofokus sağlar, bunlar Nokia 9 kameranın en önemli iki özelliği.

Ancak, beş kameranın görüntüyü istifleyerek etkileyici kamera yakınlaştırması oluşturduğu iddiası pek gerçek olmadı- Google'ın Pixel 3a'daki tek kamera beş kameralı PureView'den daha iyi performans gösterdi.

Video kayıt hikayesi de iyi sonla bitmiyor. Video sabitleme harika, ancak telefon diğer noktalarda düşük performans gösteriyor. PureView, video kaydetmek için yalnızca bir kamerayı kullanıyor ve bu garip bir durum. Öyle ki Nokia 8 Sirocco videoda daha iyi bir puan aldı: 82. Ayrıca, görüntü sabitlemenin dijital olduğunu ve yalnızca 1080p'de mevcut olduğunu unutmayın (bu nedenle 4K videolarda sarsılma var).

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