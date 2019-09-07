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Samsung, akıllı telefondaki Android güvenlik düzeltme ekini 1 Eylül 2019'a Galaxy Note10+ için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Yeni bellenim ayrıca, Note 10+'daki kablolu kulaklıkların ses kalitesini artırıyor.

Samsung Galaxy Note10 Önemli Bir Güncelleme Aldı

157 MB boyutundaki ve N975FXXU1ASHE yapı numarası taşıyan bu güncelleme, dağıtıma girdi. Bir veya iki hafta içinde tüm birimlere ulaşması gerekir, ancak bekleyemezseniz, telefonunuzun Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne gidip elle çekmeyi deneyebilirsiniz.

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2 hafta içinde üç yazılım güncellemesi! Gerçekten çok hızlı ve etkileyici. Görünüşe göre Samsung güncelleme ekibi, yeni çıkan amiral gemisi Galaxy Note 10 serisi telefonların yazılım hatalarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Bazı ses iyileştirmeleri ile birlikte Galaxy Note 10 Plus için yeni bir OTA Yazılım Güncellemesi yayınlanıyor.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Galaxy Note 10+ için yazılım güncelleme sürümü N975FXXU1ASHE adını taşıyor ve 157 MB boyutunda. Resmi değişiklik günlüğünün içinde ("Yenilikler") kısmı dikkat çekiyor.

Galaxy Note 10 ikilisi, birçok küçük geliştirmeler ve hata düzeltmeleri kazanıyor. Cihazlar piyasaya sürüldükten hemen sonra ilk güncellemesini aldı. Ardından, Samsung bir hafta sonra çağrı stabilitesinde iyileştiren bir güncelleme daha getirdi. Bu hızda, Android 10'un önümüzdeki 2 ay içinde Note 10 ikilisine ulaşmasını bekleyebilir miyiz?

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