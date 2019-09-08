Android 10 koduna göre, Pixel 4 90Hz'lik ekranla geliyor

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Merakla beklenen Google Pixel 4'ün 90Hz'lik ekranla geleceğini kanıtladı. 90Hz yenileme hızı, Pixel 4 serisinin rekabette öne çıkmasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Bu cihazın ilginç özelliklerle geleceğinden eminiz.

Öyle ki, Pixel 4 serisinin bir videonun ne zaman oynatılacağını algılayabildiği ve ekran yenileme hızını otomatik olarak ayarlayabildiği bildiriliyor. İki ayrı modelden Pixel 4, 5.7 inç 90Hz OLED panelle gelecek, daha büyük model Pixel 4 XL ise 6.3 inç 90 Hz OLED panele sahip.

Google Pixel 4 ve Opsiyonel 90Hz Ekran

Yeni telefonun Google tarafından "Smooth Display" olarak tanıtılacak olan 90Hz'lik bir ekranla geleceği zaten biliniyordu. Fakat, XDA forumlarındaki kullanıcılar Android 10 kaynak kodunda, yaklaşmakta olan Pixel 4 serisinin gerçekten 90Hz ekrana sahip olacağını doğruladı. Dolayısıyla Smooth Display denildiğinde artık ne anlama geldiğini bilebiliyoruz.

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Diğer yandan tazeleme hızı yeniliğinin Android 10'da Geliştirici Seçeneği olarak kullanılabileceği öne sürülüyor. Yani durum çubuğunda saatin yanında, 60Hz için "kırmızı" ya da cihaz 90Hz'ye geçtiğinde "yeşil" olacak ince bir dikdörtgen olarak gösterilecek.

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Google Pixel 4'ün, Full HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı ile 5.7 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Öte yandan, daha büyük olan Pixel 4 XL, Quad HD + çözünürlük ve aynı 90Hz yenileme hızına sahip 6.3 inç OLED ekrana sahip olacak. 120Hz'e kadar panelleri olan oyun telefonları mevcutken, OnePlus 7 Pro şu anda 90Hz yenileme hızına sahip oyun için olmayan tek amiral gemisidir.