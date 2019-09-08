Huawei FreeBuds 3: Apple AirPod'ların Yeni Rakibi

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Huawei FreeBuds 3 duyuruldu. Apple 2 gün sonra yapacağı kendi etkinliğine kadar AirPod'lar artık dünyanın en iyi gerçek kablosuz stereo kulaklığı olma unvanını kaybetmiş olabilir. Huawei, Apple'a karşı önemli bir hamlede bulunarak FreeBuds 3'ü aktif gürültü önleme özelliğiyle tanıttı. Ancak tabii ki ABD'deki rekabet üstünlüğü ile Apple, yeni AirPod modellerini daha hızlı pazara sokarak liderliğini devam ettirebilir.

Huawei FreeBuds 3

Huawei'nin açıkladığı inanılmaz ürüne bir bakalım. IFA 2019 açılış konuşması sırasında, Huawei'nin CEO'su Richard Yu, Huawei'nin başarılarını oldukça etkili bir biçimde vurguladı. "Dünyanın ilk", "dünyanın en iyisi" veya "en iyisi" gibi terimler, Trump'ın elleriyle atılan tweet'leri andırıyordu. Ve Huawei FreeBuds 3 gerçekten bu övgüleri hak ediyor.

Huawei'nin en yeni nesil gerçek kablosuz stereo kulaklıkları, şirketin yeni Kirin A1 işlemcisiyle güçlendirilmiş. Giyilebilir cihazlar için dünyanın ilk Bluetooth 5.1 ve Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 yongasını kullanmasının yanı sıra Apple'ın H1 yongasından% 5 daha küçük. Kirin A1, rakiplerinden daha düşük gecikme süresi ve daha düşük güç tüketimi sağlayan çift kanallı Bluetooth bağlantısına sahip.

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Tanıtımdaki slaytlar Kirin A1'in rekabette Apple'ın H1 performansını hangi yollarda geçtiğini vurguluyordu. Tabii bunu yaparken marka belirtmediler. Bakalım bu önemli teknoloji avantajı Cupertino'daki ofisin kulağına gidecek mi?

Huawei FreeBuds 3'ü öne çıkaran şey, akıllı gürültü önleme teknolojisi oldu. Aslında, bu ürün aynı zamanda aktif gürültü iptali ile dünyanın ilk kulak-içi fit kulaklığı olma özelliğine sahip. 15dB'e kadar olan ortam gürültüsünü önlemek için adaptif gürültü iptal (ANC) özelliğinden yararlanabileceksiniz.

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Huawei, kişisel deneyimleri de optimize etmeye çalışmış. Bu yeniliğin adı "uplink noise cancellation". Kulaklık içindeki dahili algılayıcı, mikrofona saf ses titreşimlerinin iletilmesinde ve ortam gürültüsünü gidermede yardımcı oluyor. Dahası, Huawei, mikrofonu 20 km/s esen rüzgarlar tarafından oluşturulan seslerden koruyan bir aerodinamik mikrofon kanalı da tasarladı. Huawei'nin FreeBuds 3 gerçekten de bulunduğunuz ortamdan bağımsız olarak kristal netliğinde bir ses duymanızı sağlayacak görünüyor. Son olarak, FreeBuds 3 hızlı şarj teknolojisine sahip, çakıl taşı benzeri şık bir kutuda geliyor. Bu kutu kulaklıkların 4 saatlik pil ömrünü toplam 16 ila 20 saat arasında uzatıyor.