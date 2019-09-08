Huawei Watch GT 2, Mate 30 serisi ile birlikte tanıtılacak

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Bugün Huawei, Huawei Watch GT 2'nin 19 Eylül'de Münih, Almanya'da Mate 30 serisi ile birlikte tanıtılacağını resmi olarak duyurdu.

Huawei Watch GT 2'de giyilebilir cihazlar için tasarlanan Kirin A1 kullanılacak. Yeni yonga Bluetooth 5.1 ve Bluetooth Low Energy 5.1 özellikleriyle desteklenmiş durumda. Kirin A1'i FreeBuds 3 kulaklıklarında da göreceksiniz.

Daha önceki bilgilere göre, Huawei Watch GT 2 yeni bir tasarım çerçevesi ile birlikte geliyor ve yeni HarmonyOS'ta çalışacağı söyleniyor. Ayrıca, selefine göre daha fazla pil ömrüne sahip olacağından da şüphemiz yok. Bir önceki modelde 420mAh batarya kullanılmıştı. Bu modelde 445mAh gücünde bir batarya yer alacak ve kullanımı 14 güne kadar uzatabilecek.

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Watch GT 2, sesli arama, optik kalp atış hızı sensörü ve çeşitli spor (yürüyüş, yüzme, bisiklete binmek ve koşmak) programlarıyla entegre çalışabilen teknolojilere sahip. Ayrıca, Huawei Watch GT 2, normal silikon kayışı olan spor modelinin yanında deri kayışı olan "Klasik" modelle beraber satışa sunulacak. Sesli arama özelliğinin gelmesiyle beraber elbette mikrofon ve hoparlörün bir arada olacağını düşünebiliriz. Bu da doğrudan bileklerden arama yapılabileceğini ve ayrı bir LTE yongalı modelinin gelebileceğini gösteriyor.

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Eğer Huawei HarmonyOS'u giyilebilir cihazlarda kullanacaksa, selefinde olduğu gibi kullanıcıların erişebileceği uygulama sayısını sınırlayacaktır. Fakat mevcut yaptırımlar markayı bu kullanıma yönlendirmiş görünüyor.