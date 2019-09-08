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Eylül ayı başları hem akıllı telefon üreticileri hem de kullanıcılar için yılın en gözde zamanıdır. Yılın ikinci yarısında çıkacak en ilginç telefonların çoğu, her yıl Berlin'de düzenlenen IFA gösterisinde tanıtılır. İşte kaçırmış olabileceğiniz her şeyin bir özeti.

IFA 2019'da Tanıtılan Tüm Telefon ve Tabletler

Sony

Sony Xperia 5, Compact serisiyle geri döndü. Amiral gemisi telefon kendinden daha büyük Xperia 1 ile aynı özelliklere sahip: Eye AF, aynı Snapdragon 855 yonga seti, stereo hoparlörler, su yalıtımı, microSD kart yuvası ve aynı üçlü kameralar.

Nokia

HMD'nin programında iki yeni Android One telefon vardı. Şirket toplamda 5 yeni telefon duyurdu. En önemlisi Nokia 7.2 oldu. Arkasında 48MP sensör ile geliyor. Bu Nokia telefonları için bir ilk (Çin'li X71'i saymazsanız). Telefon ayrıca 8MP ultra geniş açılı ZEISS marka kamera (118°) ve bokeh efektleri sağlayan derinlik sensörü de içeriyor.

Asus

Asus ROG Phone II şimdiye kadar üretilmiş en iyi telefon olabilir. İlk Snapdragon 855+ yonga setli telefon ve ilk 120Hz 10 bit HDR ekranlı cihazlardan biri. 20 Eylül'de 900 avroya sunulacak. Ultimate Edition sürümü depolamayı 1 TB'a yani iki katına çıkarıyor, LTE bağlantısını da hızlandırıyor ve fiyatı 1.200 avro.

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Samsung

Etkinlikten birkaç gün önce duyurulduğu halde, Samsung Galaxy A90 5G, IFA'da da sahne aldı. A serisinin ilk amiral gemisi ve Snapdragon 855 yonga setine sahip. Galaxy S ve Note serisinin dışında DeX modunu kullanan ilk telefon. Samsung'un gelecek nesil ağları destekleyen üçüncü 5G telefonu. 5G bağlantısını test edemedik, ancak telefonla biraz zaman geçirdik ve memnun kaldık.

Motorola

Moto en iyi Android One telefonunu tanıttı ve adı Motorola One Zoom. Moto Z4'e (aynı 6,4 inç OLED ekran ve Snapdragon 675 yonga seti) dayanıyor, ancak arkasındaki 48MP kamera şimdi 3x optik zoom sunuyor. Ultra geniş kamerası ve derinlik sensörü var. Telefoto kamerası da mevcut.

Huawei

Huawei'in IFA etkinliği epey iştah açıcıydı. Şirket yeni Kirin 990 yonga setini tanıttı. İki versiyona ayrılacak – 4G ve 5G. 5G yongası daha gelişmiş 7nm+ EUV üretim sürecinden geçirildi. Bu nedenle CPU'su daha yüksek saat hızlarında çalışacak ve ek bir NPU çekirdeğine sahip olacak. Bu yonga seti sıradaki Huawei Mate 30 amiral gemisinde kullanılacak.

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LG

LG, G8'in daha büyük ekranlı versiyonunu tanıttı. Ancak bundan fazlası var: LG G8X ThinQ, 1080p çözünürlüğe sahip 6.4 inç OLED'le geliyor. Bunu G8S'deki G8 6.1 inç 1440p ekran ve 6.21 inç 1080p ekranla kıyaslayabilirsiniz. G8X'teki parmak izi okuyucusu ve özçekim kamerası bir üst seviyeye (32MP Quad Bayer sensör) taşındı. Ayrıca çentik de inceldi. Ancak ekran küçüldü.